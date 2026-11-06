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Станивуковић, "папци" и билборди: Има ли мјеста за прелетаче у ПСС?

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Славиша Ђурковић
06.11.2026 10:56

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Станивуковић, "папци" и билборди: Има ли мјеста за прелетаче у ПСС?
Фото: Montaža ATV, PSS

Лидер опозиције, по сопственој оцјени, Драшко Станивуковић најављује борбу против "прелетача и папака". Закупио је и билборде преко којих ће се обрачунати са њима. Неспретна најава дочекана је на нож од појединих опозиционих колега, питају га, хоће ли на њима бити и они који су из СДС-а отишли у ПСС?

Повод за Станивуковићеве билборде била је најава предсједника СНСД-а Милорада Додика који је рекао да су странке које чине власт обезбиједиле двотрећинску већину у НСРС неопходну за промјене Устава, али и десетог посланика у Представничком дому ПСБиХ чиме ће доћи до полуга за заштиту српског интереса.

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Иако је Додик говорио о партнерству и подршци, Станивуковић је видио осипање ПСС-а. Превентивно је припремио билборде за политичке прелетаче. Како каже, то је оштра борба против политичке корупције и "куповине мандата" послије избора.

"Не морам објективно на то ни одговорити. Сад ће неко рећи да се не слаже са политиком ПСС-а. Рећи ће Драшко није радикалан. Када СНСД позове на консултације о неком важном питању, што ја то не би чуо? Ту се разликујем од неких у опозицији. Каже владајућа коалиција, долазе нам три важна питања на нивоу локалних заједница, БиХ, Српске", одговара Станивуковић.

Одговором није била задовољна ни СДС-ова Александра Пандуревић, која се обратила Станивуковићу.

"Пита Драшко како је Додик 'упецао' опозиционе посланике и вели да је то корупција против које се треба борити. Правда за 10 одборника СДС која је 'упецао'Драшко", поручила је Пандуревић.

Објава Александре Пандуревић
Објава Александре Пандуревић

Својевремено су на столу биле најаве о фузији ПСС-а и СДС и тада смо писали текст "Ко се враћа у СДС", гдје су побројани функционери Српске демократске странке који су напустили своје партије и прикључиле се ПДП/ПСС-у.

Ипак, СДС није једина партија чији су чланови прелазили у организације на чијем челу је Драшко Станивуковић.

Посљедњи примјер такве трансакције био је Милан Савановић, који је непосредно пред почетак изборне трке напустио Листу за правду и ред Небојше Вукановића и прешао у редове Станивуковићеве организације. Док је као носилац Вукановићеве листе у Бањалуци Савановић постао народни посланик, на листи Станивуковића био је далеко од те могућности.

Некадашњи потпредсједник Градског одбора ДЕМОС-а у Бањалуци Ненад Шибаревић један је од функционера странке Недељка Чубриловића који је своје политичко дјеловање наставио у ПСС-у. Не треба спомињати случај Дејана Којића који је један од тројице оснивача Покрета Сигурна Српска, а претходно је напустио ДЕМОС.

Драшко Станивуковић лидер опозиције

Лидер ПСС-а Драшко Станивуковић каже да поштује СДС, али је на терену након ових избора другачија ситуација. Као што је он, како каже, пратио СДС, сада је вријеме да СДС прати ПСС.

"Много поштујем СДС. Али, ви у политици када изађете борите се за подршку народа. Ми смо друга најснажнија странка", каже Станивуковић.

Он поручује да његова организација никада није била најјача у опозиционом корпусу и да не жели да говори да су прва опозициона странке, јер то није његов циљ.

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"Моја је жеља да са људима којима вјерујем преузмем барјак будућих промјена. Ми данас носимо тај барјак, ми смо прва странка. Као предсједник ПДП-а сам пратио шта каже СДС. Данас је народ рекао сада је то у вашим рукама. Ми морамо то да разумијемо, мени је то часна улога", рекао је Станивуковић.

Поручује и да је током његовог боравка у НСРС СДС позивао на консултације око стратешких питања, а да је данас природно да тај позив долази од ПСС-а.

"Свака странка има право на своје политике. Сада је доминантна наша улога, да када се деси негативна појава да ми зовемо људе на улице и тргове".

На питање хоће ли задржати мандат градоначелника Бањалуке или ће се придружити колегама у Народној скупштини, поручио је да је ријеч о отвореној теми и да је све на столу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

ПСС

билборди

прелетачи

СДС

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