Logo
Large banner

Станивуковић: ПДП не мијења став о изборима

Извор:

АТВ

11.09.2025

12:08

Коментари:

0
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и предсједник ПДП-а
Фото: АТВ

ПДП не планира мијењати своје раније одлуке о изласку на привремене изборе, а медији су погрешно интерпретирали изјаву генералног секретара Небојше Дринића, рекао је предсједник ове партије Драшко Станивуковић.

"Ми не планирамо да мијењамо своје одлуке. Погрешно је интерпретирана изјава нашег генералног секретара. Одлуке Предсједништва странке остају исте и ми ћемо их се досљедно држати. Смијешни су они који говоре да, ако не изађемо на изборе, чинимо услугу Додику, а ако промијенимо став, да радимо за Вучића. Ми радимо искључиво за народ", поручио је Станивуковић.

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

izbori

ПДП

СНСД

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Калинић: Република Српска има међународно разумијевање

Република Српска

Калинић: Република Српска има међународно разумијевање

15 ч

0
Суд у ЕУ забранио да Русија финансира изградњу нуклеарних реактора у Мађарској

Свијет

Суд у ЕУ забранио да Русија финансира изградњу нуклеарних реактора у Мађарској

16 ч

0
Оптужен возач који је ”голфом” усмртио радника ”Бијељина пута”

Хроника

Оптужен возач који је ”голфом” усмртио радника ”Бијељина пута”

16 ч

0
Да ли ће Јокић поново играти за репрезентацију? На сљедећем окупљању га сигурно нема

Кошарка

Да ли ће Јокић поново играти за репрезентацију? На сљедећем окупљању га сигурно нема

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner