Станивуковић: ПДП не мијења став о изборима

Извор:
АТВ
11.09.2025
12:08
Коментари:0
ПДП не планира мијењати своје раније одлуке о изласку на привремене изборе, а медији су погрешно интерпретирали изјаву генералног секретара Небојше Дринића, рекао је предсједник ове партије Драшко Станивуковић.
"Ми не планирамо да мијењамо своје одлуке. Погрешно је интерпретирана изјава нашег генералног секретара. Одлуке Предсједништва странке остају исте и ми ћемо их се досљедно држати. Смијешни су они који говоре да, ако не изађемо на изборе, чинимо услугу Додику, а ако промијенимо став, да радимо за Вучића. Ми радимо искључиво за народ", поручио је Станивуковић.
Република Српска
15 ч0
Свијет
16 ч0
Хроника
16 ч0
Кошарка
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму