Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да ће ова странка, као и до сада, бити дио нове Владе Републике Српске.
"Имамо висок ниво сагласности и о тренутној ситуацији и о будућим корацима. Република Српска мора бити јача у својим реакцијама које морају бити усаглашене", рекао је Стевандић новинарима након консултација са предсједником Републике Српске Савом Минићем о избору мандатара.
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Он је нагласио да те реакције морају бити резултат националног консензуса, како политичког тако и друштвеног сектора.
"Сматрамо да ће Република Српска показати да је јача и организованија и да нам Уставни суд БиХ не може нанијети штету какву је планирао", рекао је Стевандић.
Он је закључио да крњи Уставни суд БиХ може произвести кризу у БиХ, али не и у Републици Српској, преноси "Срна".
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