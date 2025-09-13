Стевандић: Даном српског јединства показујемо одлучност да останемо заједно

Извор:
СРНА
13.09.2025
12:50
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да Република Српска и Србија Даном српског јединства, слободе и националне заставе показују одлучност да остану заједно, ослоњени једни на друге.
"Овим великим празником одвраћамо све оне који мисле да могу да потчине српски народ или да му нанесу штету коју не може да надокнади", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.
Стевандић је рекао да је у духу тог празника и данашње обиљежавање 34 године од формирања Друге крајишке бригаде Војске Републике Српске, јер и овај догађај говори о потреби за српским јединством.
Стевандић је подсјетио да ће 17. и 18. септембра у Бањалуци бити одржано јесење засједање Парламентарног форума Србија и Република Српска, те навео да ће први пут имати госте из других парламената.
Република Српска
Стевандић: Друга крајишка бригада дала огроман значај у одбрани српског народа
"Обиљежавање Дана српског јединства биће завршено заједничком сједницом влада Српске и Србије, која би требало да буде одржана 19. септембра, те војном парадом 20. септембра", истакао је Стевандић.
Коментаришући одлуку крњег Уставног суда да стави ван снаге закључке Народне скупштине, који се односе на позивање органа власти да не учествују у пријевременим изборима, Стевандић је истакао да не може ниједан суд забранити грађанима да кажу да нешто неће и да то није у домену кажњивости.
"Много је занимљивије да нису ставили ван снаге закључак да Народна скупштина одбацује колонијалну управу, не прихвата Кристијана Шмита и његове одлуке, као ни то да не прихвата и одбацује пресуду нелегалног Суда БиХ изречену предсједнику Републике Српске, па ни одлуку ЦИК-а која је услиједила касније", рекао је Стевандић.
Свијет
Апокалиптични призори у Пакистану: Најмање 97 страдалих у поплавама
Стевандић је навео да није јасно да ли су то урадили у брзини или је ријеч о новом политичком расулу које захвата Уставни суд БиХ.
"Сматрам да су много важније тачке којима су дали легитимитет. За ове друге видјеће какав је став нашег народа", поручио је Стевандић.
Република Српска
6 ч0
Хроника
6 ч0
Економија
7 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму