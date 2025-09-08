Стевандић: Демантована прича појединих опозиционих представника

Извор:
СРНА
08.09.2025
13:23
Коментари:2
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да је одлука о изгласавању нове Владе, коју ће предводити Саво Минић, упућена Службеном гласнику на објављивање, те да је с овим демантована прича појединих опозиционих представника и аналитичара о избору и легитимитету.
- Није лоше да су се сви одали по овом питању, које више означава неку врсту властитог проблема и односа према институцијама, или личног односа према лидерима Републике Српске, него рационалног и уставног оквира. Надамо се да ће сви извући поуке - рекао је Стевандић.
Република Српска
Лукић: Одлука о изгласавању Владе Српске биће објављена данас
Вршилац дужности директора Службеног гласника Републике Српске Милош Лукић рекао је да је упућен документ у вези са објавом о изгласавању нове Владе Републике Српске, те да ће након данашње објаве бити потврђен избор посланика у Народној скупштини.
Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске Сребренка Голић изјавила је да није покренут витални национални интерес Бошњака о избору нове Владе Српске, што значи да мандат може бити преузет.
Народна скупштина Републике Српске именовала је 2. септембра нову Владу Репубике Српске, коју ће предводити Саво Минић.
