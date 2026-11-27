Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић изјавио је да ова странка пружа подршку концепту који је представио кандидат за предсједника Владе Игор Додик, истичући да њихова подршка није условљена кадровским питањима.
Стевандић је након консултација са Додиком рекао да се представљени концепт уклапа у визију Уједињене Српске, те да очекују да нова влада буде најоперативнија до сада, са највећим развојем и инвестицијама, бржим процедурама и реаговањем.
Он је навео да Уједињена Српска жели да се покаже као користан коалициони партнер који ће дати значајан допринос таквом концепту Владе.
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"Уједињена Српска је и раније показала да оно чиме је управљала није производило губитке, већ их је смањивало или остваривало добитке. Ово је вријеме да покажемо свој потенцијал", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.
Он је потврдио да у Уједињеној Српској очекују министарско мјесто, али је нагласио да то није било најважније питање током разговора.
"Наша подршка није условљена", рекао је Стевандић и истакао да се Уједињена Српска не бави политичком трговином, пише Срна.
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