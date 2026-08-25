Стевандић оштро реаговао на провокације Штукана на рачун Србије

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске оштро је реаговао на провокације глумца Феђе Штукана на рачун Србије.
Штукан је током свог боравка на Косову и Метохији изјавио: ''Ако је Косово Србија, како могу да уђем на Косово а у Србију не?''
Стевандић му је на ове ријечи одговорио жустро:
"Хитлер би такође могао ући на Косово али у Србију га не би пустили, као ни било којег по властитом признању наркомана и снајперисту паравојне формације типа патриотске лиге БиХ. Нека проба у Српску, рецимо у Бањалуку нпр., насеља Старчевицу или Лауш."
Пеђу Штукану је улазак у Србију забрањен 2024. године, због безбједносне процјене.
Хитлер би такође могао ући на Косово али у Србију га не би пустили, као ни било којег по властитом признању наркомана и снајперисту паравојне формације типа патриотске лиге БиХ.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 25, 2026
Нека проба у Српску, рецимо у Бањалуку нпр., насеља Старчевицу или Лауш.
Или да посјети Вултуресе... pic.twitter.com/bI2Vnl07uM
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