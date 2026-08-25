Logo

Стевандић оштро реаговао на провокације Штукана на рачун Србије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 23:01

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске оштро је реаговао на провокације глумца Феђе Штукана на рачун Србије.

Штукан је током свог боравка на Косову и Метохији изјавио: ''Ако је Косово Србија, како могу да уђем на Косово а у Србију не?''

Стевандић му је на ове ријечи одговорио жустро:

"Хитлер би такође могао ући на Косово али у Србију га не би пустили, као ни било којег по властитом признању наркомана и снајперисту паравојне формације типа патриотске лиге БиХ. Нека проба у Српску, рецимо у Бањалуку нпр., насеља Старчевицу или Лауш."

Пеђу Штукану је улазак у Србију забрањен 2024. године, због безбједносне процјене.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Феђа Штукан

Косово и Метохија

Коментари (0)

Прочитајте више

Борис Шкипина изабран је за предсједника Организације младих СНСД-а.

Република Српска

Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

2 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић на састанку са Градоначелником Бијељине Љубишом Петровићем.

Градови и општине

Док Влада Српске нуди средства за развоj, Петровић Семберцима нуди изговоре

2 ч

2
Свијеће, цвијеће и играчке на мјесту несреће у Краљеву гдје је страдала петогодишња дјевојчица.

Србија

Потресни призори на мјесту гдје је страдала дјевојчица (5): Возач покосио мајку са двоје дјеце

2 ч

0
Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

Република Српска

Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

2 ч

0

Више из рубрике

Борис Шкипина изабран је за предсједника Организације младих СНСД-а.

Република Српска

Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

2 ч

0
Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

Република Српска

Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

2 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Приватни сектор све више носи привреду Српске, привредници морају имати сигурност

2 ч

4
Споменик палим борцима у Хан Пијеску.

Република Српска

Сабор демобилисаних бораца "Ми знамо зашто!" - 30. августа у Хан Пијеску

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Минић честитао Сари Ћирковић пролазак у полифинале: Навијамо за још једну велику побједу

23

04

Додик: Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана

23

01

Стевандић оштро реаговао на провокације Штукана на рачун Србије

22

48

Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

22

42

Док Влада Српске нуди средства за развоj, Петровић Семберцима нуди изговоре

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима