Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић изјавио је да онај ко има комуникацију са Насером Орићем не заслужује никакву одбрану.
Коментаришући хапшење Николине Шљивић у акцији "Емисар", Стевандић је рекао да се показало да она није члан ове странке, те да је он раније бранио на основу политичких напада.
"Неко ко има комуникацију са Насером Орићем не заслужује никакву одбрану. То што није наш члан испало је веома добро", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци, пренијела је "Срна".
Он је навео да постоје правосудни органи који треба да се баве овим случајем, а не политичари.
Одговарајући на питање новинара о запослењу Николине Шљивић у Институту за јавно здравство Републике Српске, Стевандић је рекао да директори који не раде у складу са законом могу сносити посљедице на основу закона, а не медијских спинова.
Говорећи о пословању Института, Стевандић је рекао да ова установа од када ју је преузела Уједињена Српска послује позитивно и повећава плате запосленима, за разлику од ранијег периода када је пословала са губицима.
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