Стевандић: Више него икад потребно јединство, али и мудрост Срба

Извор:

СРНА

15.09.2025

12:57

Предсједник Народне скупштине Републике Српске
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић честитао је Дан српског јединства, слободе и националне заставе и истакао да српском народу сада више него икад потребно јединство око одбране отаџбине, њених институција и крвљу стечене слободе и мира.

"Наши преци су кроз историју доказали да нема ратника као што су Срби и да нема веће светиње од отаџбине. На нама је да то никад не заборавимо, да останемо спремни да бранимо своје, истовремено се трудећи да наше непријатеље разоружамо мудрошћу, памећу и стрпљењем", истакао је Стевандић у честитки упућеној предсједницима Србије и Републике Српске Александру Вучићу и Милораду Додику, предсједнику Народне скупштине Србије Ани Брнабић, премијерима Српске и Србије Ђури Мацуту и Сави Минићу, као и свим грађанима.

Стевандић је навео да српска култура, језик, писмо, традиција и света Српска православна црква не познају државне границе, али истовремено нису пријетња националним интересима других народа.

"Ми нисмо освајачи, него војници на властитом прагу, огрнути тробојком коју су вјековима носили побједници, увијек на правој страни историје", поручио је Стевандић.

Стевандић је истакао да Дан српског јединства, слободе и националне заставе представља завјет солунским, али и свим српским ратницима кроз историју, који су нас научили да без државе нема слободе, а да слободе нема без јаке војске.

"Управо због тога с радошћу очекујемо да на паради Снага јединства у Београду 20. септембра видимо чиме располаже Војска Србије, увјерени да ће савремено наоружање послужити за одвраћање свих оних којима би пало на памет да поново угрозе Србију и српски народ. Живјела Србија! Живјела Република Српска!", поручио је Стевандић.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе, које прослављају 15. септембра Србија и Република Српска, има за циљ оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској, али и јачање култа националне заставе.

Празник је симболично установљен да се прославља на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта 1918. године, што је било одлучујуће за савезничку побједу у Првом свјетском рату, а празнује се од 2020. године.

Идеја о успостављању заједничког празника Србије и Српске у јавност је изнијета након састанка предсједника Републике Србије Александра Вучића и премијерке Ане Брнабић са предсједником Српске Милорадом Додиком и руководством Српске у августу 2020. године.

