Аутор:АТВ редакција
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Објављен је број "Службеног гласника" у којем се налази одлука о приједлогу кандидата за предсједника Владе, рекао је за Срну в.д. директора "Службеног гласника" Милош Лукић.
Лукић је нагласио да је ова одлука данас ступила на снагу.
"Ако је за човјека важно да зна ко је, шта је, одакле долази и куда иде, Игор Додик то зна најбоље, зато и јесте прави избор за предсједника Владе Републике Српске!", истакао је Лукић.
Подсјећамо, предсједник Републике Српске Саво Минић раније данас дао је Игору Додику мандат за састав нове Владе Српске.
Република Српска
Ко је Игор Додик: Мандатар за састав нове Владе Републике Српске
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