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Република Српска и Федерација БиХ /ФБиХ/ старије су од дејтонске БиХ, те су у Дејтонски споразум унијеле већ постојећу уставноправну стварност, а из Дејтона изашле као међународно верификовани конститутивни дијелови новог уставног поретка БиХ, констатовао је савјетник за уставноправна питања у Центру за друштвено-политичка истраживања Српске Марко Шукало.
Шукало је навео да је Република Српска у дејтонском мировном аранжману учествовала као уговорна страна, а посебном изјавом изричито је одобрила и прихватила и Анекс 4, који има функцију Устава.
Он је додао да воља Републике Српске и дата сагласност имају конкретну уставноправну садржину која се огледа у прихватању уговорених права и обавеза, учешћу у обликовању и вршењу заједничке власти и праву да брани и чува уговорени положај и сопствене надлежности.
"Поменута сагласност је дата за тачно одређени уставни поредак и не може се тумачити као унапријед изражен пристанак на произвољно преобликовање поретка мимо прописаних уставних поступака", поручио је Шукало.
Он је нагласио да у томе лежи особеност БиХ, да она није унитарна држава која је накнадно подијелила власт по вертикали, али није ни федерација настала једноставном примјеном уџбеничког обрасца.
"У њеној сложеној природи налазимо обиљежја реалне уније – заједнице два уставноправно различито уређена субјекта, која је основана међународним уговором и која обавља само одређене, таксативно наведене надлежности. Уз то, назив 'ентитет' не смије прикрити или умањити садржину. Уставноправни појмови и појаве не живе од свог имена него од надлежности, институција и правних послова које предузимају, а ентитетима припадају све државне надлежности и функције које Уставом нису изричито повјерене БиХ", оцијенио је Шукало.
Он је истакао да различити покушаји теоријског одређења БиХ свједоче о њеној необичности, али да изостанак једне општеприхваћене дефиниције не даје никоме право да постојећу структуру испуњава садржином према сопственом политичком нахођењу.
"Ентитети нису облик децентрализоване управе чије се границе могу мијењати чиновничким шестаром, већ конститутивни дијелови дејтонске слагалице и државноправни субјекти са великим обимом надлежности и високим степеном аутономије и суверенитета. Стога периодични приједлози који предвиђају укидање ентитета задиру у саме темеље дејтонског поретка. Тиме би се промијенила сама основа представљања, одлучивања и расподјеле надлежности у БиХ", рекао је Шукало, преноси Срна.
Он је додао да потреба за договореним промјенама не може се искључити из живота ниједног уставног поретка, али да свака промјена мора имати јасан правни основ и политички легитимитет.
Шукало је нагласио да сваки покушај да се дејтонска равнотежа поремети наново отвара питања на која је мировни споразум дао тешко постигнут одговор.
"БиХ није табула раса на којој сваки самозвани реформатор може исписати сопствену представу 'идеалне' државе. Она је сложена, необична, али одржива и мировним споразумом повезана заједница, а међуентитетска линија разграничења није линија оловке коју може избрисати свако ко у руци држи гумицу, или мисли да је држи", закључио је Шукало.
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