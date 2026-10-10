Сукоб присталица Блануше и Петровића пријети жестоким страначким расколом

Аутор:АТВ редакција
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Сједница Предсједништва СДС на којој ће бити разматрани резултати и извршена анализа недавно завршених општих избора у Републици Српској и БиХ биће одржана у сриједу, 14. октобра у Бањалуци.
Како Српскаинфо сазнаје, иако није на дневном реду, одлука предсједника СДС Бранка Блануше да дан након завршетка избора избаци из страначког чланства градоначелника Бијељине, Љубишу Петровића, такође ће бити једно од горућих питања на предстојећој сједници.
Како наводи Српскаинфо, присталице обје жестоко подијељене струје у тој партији – они који подржавају Бланушу и они који су уз Петровића – категорично су одбили да своје ставове о расколу који потреса СДС изнесу јавно, именом и презименом.
"Блануша, очигледно, нема намјеру да поднесе оставку на мјесто предсједника СДС упркос томе што је за мање од годину дана доживио три изборна пораза. Умјесто тога, по наговору "сарајевске струје", кренуо је у обрачун с Љубишом Петровићем, као и осталим функционерима странке који су се противили политици полтронства према ПСС и Драшку Станивуковићу", кажу за Српскаинфо присталице струје у СДС која подржава Љубишу Петровића.
Они, између осталог, тврде да Изборна скупштина СДС, на којој би се требало бирати ново страначко руководство, највјероватније неће бити одржана до јуна сљедеће године.
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"То је био и циљ оних који су Бланушу наговорили да се обрачуна с Петровићем и да не подноси оставку због лоших изборних резултата њега лично, као и странке у цјелини. До јуна, како планирају, из странке желе да одстране све који се противе утапању СДС у Станивуковићев покрет, што им је био циљ мјесецима прије избора", тврде саговорници.
С друге стране, присталице струје у СДС који подржавају политику страначког лидера Бранка Блануше, а који су такође инсистирали на анонимности, постављају питање да ли би било која политичка странка, без обзира на величину и моћ, толерисала да њен страначки функционер на изборима отворено подржава кандидата друге странке и ради против кандидатуре свог партијског колеге.
"Прича са Љубишом Петровићем је завршена и на њој инсистирају само они који су своју политичку судбину везали с његовом. У Статуту СДС јасно стоји да не може неко ко је функционер и члан СДС радити у предизборној кампањи за кандидата друге политичке странке, а да то претходно не одобре органи странке. Петровић је отворено давао подршку Небојши Вукановићу као кандидату за члана Предсједништва БиХ, а исто тако отворено је радио против кандидатуре Маринка Божовића. То ниједна озбиљна странка, било гдје у свијету, не би толерисала", истичу саговорници Српскаинфо.
Политички аналитичар Радомир Нешковић оцјењује да се СДС већ дуго налази у озбиљној кризи која је, прије свега, узрокована унутрашњим свађама и раздорима унутар те странке.
"Ово што се дешава са Љубишом Петровићем представља наставак те кризе и унутрашњих раскола. Очигледно је да у СДС нису у стању да се изборе са том ситуацијом због чега тој странци, која је имала пресудну улогу у стварању Републике Српске, пријети реална опасност да се претвори у минорну политичку организацију", тврди Нешковић.
Подсјећамо, након што је предсједник СДС Бранко Блануша, дан након овогодишњих општих избора донио одлуку да Љубишу Петровића избаци из страначког чланства, четири одборника СДС у Скупштини Града Бијељина отворено су стали на Петровићеву страну.
Позиве Блануши да преиспита своју одлуку претходних дана слали су и највиши страначки функционери, попут бившег предсједника СДС Милана Миличевића и чланова Предсједништва СДС, Александре Пандуревић и Желимира Нешковића.
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