Шулић: Идуће године први наступ Српске на сајму туризма у Њујорку

Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић изјавио је Срни да би сљедеће године требало да буде реализован први наступ Републике Српске на сајму туризма у Њујорку, чиме се потврђују добри односи институција Српске са администрацијом предсједника Доналда Трампа.
Шулић је указао да је тај сајам један од најпрестижнијих у Сједињеним Америчким Државама, а да су, осим њега, наредне године у фокусу наступи Републике Српске на сајамским манифестацијама у Москви, Бечу, Берлину, Истанбулу, Љубљани и Загребу.
"Желимо да се још боље презентујемо, а наступом у Њујорку потврђујемо доста боље односе Владе Српске, предсједника Републике Милорада Додика, српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и предсједника Владе Саве Минића са новом администрацијом у Вашингтону", рекао је Шулић.
Он је истакао да се талас добре политичке климе жели искористити како би се Република Српска промовисала и у туристичком капацитету, те остварио већи долазак гостију из Сједињених Држава.
Говорећи о раду Министарства у 100 дана мандата нове Владе, Шулић је навео да је у плану доношење више закона о потрошачима, туризму и угоститељству, завршетак централног информационог система и наставак праћења кретања цијена у Српској.
Шулић је најавио да ће у сриједу, 17. септембра, бити одржан састанак са представницима трговачких ланаца у Српској, како би се размотрило додатно снижавање цијена.
Он је навео да ће његово министарство у првих 100 дана рада нове Владе Српске завршити доношење закона о потрошачима и о туризму, као и нацрт закона о угоститељству.
"То је све у складу са потребама наше привреде", рекао је Шулић и додао да се емитују и туристички ваучери који ће бити доступни грађанима до краја новембра.
Он је истакао да је циљ Министарства и да централни информациони систем буде завршен до краја године, чиме би у потпуности био имплементиран од 1. јануара 2026. године.
Шулић додаје да је Министарство у завршној процедури припреме наступа Републике Српске за сајамске активности које почињу наредне године.
Он је поздравио одлуку премијера Српске Саве Минића да министри требају бити присутни међу грађанима Српске.
"Стављамо се максимално на располагање и предсједнику Владе, али и грађанима Српске", нагласио је Шулић.
Премијер Српске Саво Минић дао је задатак министрима у Влади да направе и презентују план рада за правих 100 дана мандата.
