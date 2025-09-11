Logo
Шулић: Кретање цијена у фокусу, заказан састанак са трговачким ланцима

АТВ

11.09.2025

11:14

Денис Шулић, министар трговине и туризма
Фокус данашње сједнице Владе Републике Српске био је на кретању цијена у Српској, рекао је Денис Шулић, министар трговине и туризма на конференцији за новинаре након сједнице Владе.

"За наредну сриједу најавили смо састанак са трговачким ланцима. Желимо испратити сва поскупљења и видјети да ли су она оправдана", рекао је Шулић.

Он је подсјетио да је Министарство трговине и туризма Српске у претходном периоду креирало различите политике у корист очувања животног стандарда грађана Републике Српске.

Денис Шулић

