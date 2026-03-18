Све више младих са дипломом у рукама пред затвореним вратима тржишта

18.03.2026
Диплома у рукама, али врата тржишта рада често остају затворена. Након година школовања и уложеног труда, многи млади са факултета излазе са великим очекивањима.
A већ на првом кораку ка запослењу их дочека питање "имате ли искуства?". Послодавци траже оно што тек треба да стекну. Младима, кажу не треба много, само једна шанса да оно што су учили претворе у стварно радно искуство. На ту прилику је дуго чекала и Јована Нишић.
"Ја искрено морам да кажем да сам мало дуже чекала на приправнички стаж, јер као што сам рекла сви траже неко искуство, ми то немамо. На факултету стичемо формално образовање које је углавном усмјерено на стицање теоријског знања, праксе нема, што је јако лоше. Ја сам слала молбе, биографије и приватним фирмама, тако да ту је доста било и "неодговора", након тога не добије се никакав одговор, никакав позив, не прође се на конкурсу", рекла је Јована Нишић, дипломирани правник.
Са друге стране, послодавци указују на то да младим радницима често недостаје практичних знања и радних навика које су потребне у реалном пословном окружењу. Управо зато све чешће истичу потребу за снажнијим повезивањем образовног система и тржишта рада.
„Већ дужи низ година указујемо на проблематику неприлагођености наставних планова и програма потребама тржишта рада и у том сегменту битно је да у завршним годинама буде интензивнија комуникација, а са друге стране да осмислимо и некакву врсту подстицаја како ћемо на што лакши начин људе уградити у постојећи систем у компанијама“, рекао је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
Према подацима Завода за запошљавање Републике Српске, на евиденцији се тренутно налази око 1800 младих до 30 година. Од тога око 1000 нема одрађен приправнички стаж, а на прво запослење у просјеку чекају око годину и три мјесеца.
„То је велики проблем, ми смо разговарали са министром рада на нашем посљедњем састанку и наш приједлог из Завода за запошљавање, а то је и нека препорука Међународне организације рада, да се приправнички стаж смањи са 12 мјесеци на 6 мјесеци, на тај начин би били много бржи али и ефикаснији у смислу економичности“, рекао је Дамјан Шкипина, директор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.
Око 3500 особа са високом стручном спремом још увијек није добило прилику да одради приправнички стаж. Од 2011. године Влада Републике Српске спроводи Програм запошљавања лица без радног искуства. Од тада је запослено 8700 особа, а укупна средства утрошена за ту намјену су око 58 милиона конвертибилних марака.
