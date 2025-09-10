Тадић: Ћеман прекршио овлаштења и показао необјективност

Извор:
Правник Огњен Тадић изјавио је да то што је данас урадио Мирсад Ћеман у својству предсједника крњег Уставног суда БиХ представља драстично прекорачење овлашћења и да би његова данашња привремена мјера могла имати бар мало објективан карактер да је донио и одлуку којом усваја привремену мјеру коју су тражили адвокати предсједника Републике Српске Милорада Додика.
"Предсједник Уставног суда самостално може донијети привремену мјеру само изузетно, тј. у случају немогућности сазивања сједнице Уставног суда БиХ", рекао је Тадић за Срну.
Он је истакао да Ћеман мора да објасни зашто сматра да постоји немогућност сазивања сједнице.
Објашњавајући да лично предсједник крњег Уставног суда има право да сазове сједницу када год хоће, Тадић је подсјетио на праксу тог суда присутну већ дуже времена да се сједнице одржавају онлајн.
"То је био случај и са претходном 161. сједницом одржаном у августу ове године. Шта то онда спречава Мирсада Ћемана да поступи на исти начин? Гдје су докази да је покушао да сазове сједницу и да није успио да то уради", упитао је Тадић.
Према његовим ријечима, ово прекорачење овлашћења предсједника Уставног суда БиХ имало би бар мало објективан карактер да је Ћеман данас донио и одлуку којом усваја привремену мјеру коју су тражили адвокати предсједника Додика.
"Бар мало би се створила слика о његовој објективности и пружила могућност да се каже да је он као предсједник Уставног суда БиХ одлучио да заустави све процесе чије би посљедице биле непоправљиве, а што се између осталог односи и на штету коју прави противправан покушај Кристијана Шмита, Суда и ЦИК-аБиХ да свргну демократски изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика", истакао је Тадић.
Он је закључио да се опет показује да не треба бити наиван и очекивати такво нешто у условима у којима ни Уставном суду БиХ, а ни осталима из тог ланца, Устав БиХ заправо ништа и не значи, јер све што раде и раде због тога да би срушили тај устав.
Ћеман је данас на захтјев 14 чланова Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ донио привремену мјеру којом се привремено стављају ван снаге тачке 6, 7. и 8. Закључака Народне скупштине Републике Српске поводом Информације у вези с одлуком ЦИКБиХ о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику усвојене на 24. посебној сједници 22. августа 2025. године.
Народна скупштина Републике Српске усвојеним закључцима подсјећа да је Додика изабрао народ Српске на демократским и слободним изборима и тражи од њега да настави обављати функцију предсједника Републике Српске у пуном капацитету, поштујући Устав Републике Српске и извршавајући своје уставне обавезе.
Такође се одбацује могућност провођења пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
