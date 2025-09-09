Тадић: Довољно кратко и потпуно јасно

Извор:
У овом времену, времену озбиљних политичких одлука које су пред народом Републике Српске, важно је да увијек будемо свјесни истина које су од кључне важности за наше одлучивање - рекао је правник Огњен Тадић, у ауторском тексту за Бањалука.нет.
Текст преносимо у цијелости:
Противправно је све што је Кристијан Шмит урадио представљајући се као високи представник, као и све што је било ко други ради на основу његових налога и одлука.
Иако се често каже да циљ оправдава средства, ваља знати да циљеви нису исти за све актере. Кристијан Шмит руши Дејтонски мировни споразум, а политичко Сарајево тај процес види као средство за нестанак Републике Српске. Насупрот томе, основни циљ Републике Српске јесте очување Дејтонског мировног споразума и њен сопствени опстанак.
Према тренутним најавама, у периоду од октобра ове до октобра сљедеће године, народ Републике Српске имаће прилику да се изјасни о томе који од наведених циљева подржава и то, по свему судећи, најмање три пута - на референдуму, који се одржава на основу одлуке Народне скупштине Републике Српске, на пријевременим изборима, које жели Кристијан Шмит, и на редовним општим изборима, који се у складу са изборним законодавством одржавају прве недјеље у октобру сваке четврте године.
Сви смо свјесни значаја предстојећег политичког циклуса и одлука које су пред нама. Нико не може да каже да није свјестан да је исправна само она одлука која је утемељена на правилном тумачењу права и на јасном разликовању посљедица политичких циљева Кристијана Шмита и политичког Сарајева на једној и Републике Српске на другој страни.
