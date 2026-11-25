Аутор:АТВ редакција
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Правник Огњен Тадић изјавио је данас да политичко Сарајево деценијама покушава оправдати себе пред својим екстремним елементима због чињенице да је прихватило равноправност конститутивних народа и ентитета кроз прихватање Дејтонског мировног споразума.
"Једна од глупости којима се правда пред својим екстремистима је наводно условно прихватање тог споразума", рекао је Тадић.
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Он је додао да не треба трошити ријечи на такве наводе, јер је то губљење времена.
Члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић поводом 25. новембра, који се у Федерацији БиХ обиљежава као дан државности, између осталог је рекао да би поједини политички представници Републике Српске прије него, како је навео, "почну заговарати рушење постојећег уставног поретка, требали имати на уму да је важећи Устав БиХ заснован на амандманским измјенама Устава Републике БиХ".
(Срна)
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