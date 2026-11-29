Аутор:Бојан Носовић
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Двије термоелектране у Републици Српској, Гацко и Угљевик, посљедњих дана раде готово наизмјенично. Чим једна уђе у погон, друга испада са мреже, па се производња електричне енергије не успијева стабилизовати.
"ТЕ Гацко ушла на мрежу синоћ око 00.30, прије тога ТЕ Угљевик изашла“, потврђено је за АТВ из Електропривреде Републике Српске.
Док ТЕ Гацко има проблема са кваровима и отежаним радом због обилних падавина, ТЕ Угљевик суочава се са недостатком угља, иако се угаљ за потребе ове термоелектране купује.
Тако се, умјесто стабилне производње из два највећа енергетска објекта у Српској, смјене њихови излазак и повратак на мрежу, што додатно отежава планирање производње електричне енергије.
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