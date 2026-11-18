Аутор:Бојан Носовић
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Термоелектрана Угљевик вечерас ће плански изаћи са мреже, потврђено је за АТВ и из предузећа РиТЕ Угљевик, али из матичног предузећа Електропривреда Републике Српске. Разлог је недостатак угља из угљевичког рудника који се мијеша са оним који се купује из лежишта Букова Коса.
„Ситуација је таква да на депо термоелектране не може да се обезбиједи довољно угља за сагоријевање. При томе на депоу рудника гдје се врши истовар куповног угља постоје одређене количине угља из Букове Косе али како киша данима пада нема нашег угља из Истока и зато смо у проблему“, за АТВ каже Жарко Новаковић директор РиТЕ Угљевик.
Из Рите Угљевик јутрос је најављен редован плански излазак са мреже на 24 сата каже Новаковић и открива да ће ускоро долазити и угаљ са још два копа.
„Требало би да почне да долази угаљ из Каменграда и Масловара а све у циљу обезбјеђивања довољних количина за несметан рад термоелектране“ , каже Новаковић.
Ови копови се налазе у близини Санског Моста и Котор Вароши.
Информација о испаду ТЕ Угљевик у Електропривреду је стигла јутрос али се нису много насекирали јер је за АТВ кажу хидрологија добра.
„Надамо се брзој стабилизацији. Тренутно је хидрологија таква да излазак РиТЕ Угљевика неће представљати велики проблем за електроенергетски систем Републике Српске“, кажу за АТВ из ЕРСа.
Из овог предузећа кажу да када ради Угљевик нема увоза а када изађе биће га али знатно мање него у неком протеклом периоду.
Захваљујући доброј хидрологији Билећко језеро је почело да се пуни па су и Хидроелектране на Требишњици почеле са производњом, јуче је била 2732,01 мегават час електричне енергије.
Много боље стање је и на погонима ХЕ Вишеград и ХЕ Бочац.
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