Тегелтија хеликоптером довезен на УКЦ - Ђајић за АТВ: Добро је

Аутор:

Стеван Лулић

14.09.2025

20:34

Коментари:

1
Фото: АТВ

Директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске Владо Ђајић потврдио је за АТВ да је Зоран Тегелтија, директор УИО БиХ повријеђен у несрећи када је пао са Квада.

Како нам је Ђајић рекао, Тегелтија је хеликоптером довезен у највећу здравствену установу Српске, али је добро.

"Добро је, угруван је, али је у свјесном стању. Нема озбиљнијих повреда, рекао је Ђајић за АТВ.

Додао је да ће Тегелтија остати под будним оком љекара и да ће налази бити поновљени ујутру.

Подсјећамо, Тегелтија је повријеђен у несрећи на Мањачи приликом вожње квадом.

Коментари (1)
