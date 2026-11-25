Аутор:АТВ редакција
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Директор Рудника и термоелектране (РиТЕ) Гацко Максим Скоко изјавио је за АТВ да је термоелектрана поново на електроенергетској мрежи од јутрос у 3.15 часова , након краткотрајног, једнодневног застоја изазваног проблемима у систему снабдијевања угљем и обилним падавинама у претходним данима.
"До застоја је дошло због проблема снабдијевањем угљем и због енормних количина падавина које су се десиле у претходних пар дана, падавина које су претходиле изласку са мреже електране. И онда смо искористили вријеме да одрадимо неке примједбе које смо уочили током застоја, јер се за нешто више од 24 сата вратила се поново у погон", истакао је Скоко.
Он је нагласио да је у овом тренутку фокус на стању у руднику, на подручју високе Херцеговине, гдје је такозвани Ђеновски циклон донио више од 450 литара падавина по квадратном метру за само неколико дана, а непосредно прије застоја електране преко 75 литара за три сата.
"Вода није продрла у коп, што је најбитније, и није угрозила ништа и, наравно, није ниједан радник није повријеђен, што је и најважније у свему“, рекао је Скоко.
Економија
Познато кад се ТЕ Гацко враћа на мрежу
Према његовим ријечима, рад електране се наставља стабилно, а застој је, како је навео, био рутински и искориштен је за његу постројења и припреме за зимски период. Скоко је навео да је производња на данашњи дан око 1.130 GWh електричне енергије, што је, како каже, три одсто изнад плана.
"У овом моменту три посто изнад плана и негдје, ево, на данашњи дан је 1.130 ГWх електричне енергије, значи убједљиво смо највећи произвођач електричне енергије и уз све потешкоће и проблеме са снабдевањем угљем у систему Електропривреде Републике Српске“, навео је директор РиТЕ Гацко и додао.
Одговарајући на питање какво је стање у руднику и колико је тешко експлоатисати угаљ, Скоко је оцијенио да су услови изузетно тешки и да радници улажу надљудске напоре.
"Јако тешко, изразито тешко. У сложеним условима радници рудника, али и радници заједничких техничких послова одржавања, се суочавају са низом потешкоћа и низом проблема и неће бити. Неће бити нескромно ако кажем да се надљудским напорима одвија производња у Гатачком руднику. У овом моменту, кажем, фокус је на руднику, а уз ове енормне падавине, а не на краткотрајном, рутинском застоју електране“, закључио је Максим Скоко за АТВ.
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