Аутор:АТВ редакција
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БиХ је у УН гласала против резолуције о борби против величања нацизма и неонацизма. Ко је донио такву одлуку? На основу чијих инструкција и уз чију сагласност је Мисија БиХ при УН тако гласала?, упитала је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Истакла је да спољна политика БиХ није приватна политика сарајевског политичког кружока.
БиХ је у УН гласала ПРОТИВ резолуције о борби против величања нацизма и неонацизма.
Ко је донио такву одлуку? На основу чијих инструкција и уз чију сагласност је Мисија БиХ при УН тако гласала?
Спољна политика БиХ није приватна политика сарајевског политичког кружока. Дипломатија која заступа искључиво ставове сарајевских бошњачких политичких кругова није и не може бити званична спољна политика БиХ.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 11, 2026
"Дипломатија која заступа искључиво ставове сарајевских бошњачких политичких кругова није и не може бити званична спољна политика БиХ", навела је Тришић Бабић на Иксу.
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