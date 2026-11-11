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"БиХ у УН гласала против резолуције о борби против величања нацизма; Ко је донио такву одлуку?"

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АТВ редакција
11.11.2026 19:32

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Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Фото: АТВ

БиХ је у УН гласала против резолуције о борби против величања нацизма и неонацизма. Ко је донио такву одлуку? На основу чијих инструкција и уз чију сагласност је Мисија БиХ при УН тако гласала?, упитала је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Истакла је да спољна политика БиХ није приватна политика сарајевског политичког кружока.

"Дипломатија која заступа искључиво ставове сарајевских бошњачких политичких кругова није и не може бити званична спољна политика БиХ", навела је Тришић Бабић на Иксу.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Савјет безбједности УН

БиХ

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