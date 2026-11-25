Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дејтонским споразумом прихваћена је реалност, потврђена је Република Српска и утврђено је уставно уређење БиХ са два ентитета и три конститутивна народа, али је, прије свега, успостављен мир, навела је Ана Тришић Бабић директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
"Само да подсјетим Дениса Бећировића да је најзначајнији датум у историји БиХ 21. новембар 1995. године. Мир у којем Денис Бећировић данас хушка туђу дјецу на рат",написала је она на ИКС-у.
Само да подсјетим Дениса Бећировића да је најзначајнији датум у историји БиХ 21. новембар 1995. године. Дејтонским споразумом прихваћена је реалност, потврђена је Република Српска и утврђено је уставно уређење БиХ са два ентитета и три конститутивна народа, али је, прије свега, успостављен мир.
Мир у којем Денис Бећировић данас хушка туђу дјецу на рат.
Бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић треба да се врати у оквире Дејтона, да чува и гради мир и да престане подривати темеље дејтонског уставног поретка и институције на којима он почива.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 25, 2026
Поручила је да бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић треба да се врати у оквире Дејтона, да чува и гради мир и да престане подривати темеље дејтонског уставног поретка и институције на којима он почива.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч7
Република Српска
6 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму