Аутор:АТВ редакција
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Насиље над женама није приватна ствар, већ питање достојанства, безбједности и одговорности читавог друштва, поручила је Ана Тришић Бабић, директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, који се обиљежава 25. новембра.
Она је истакла да ниједна жена не смије живјети у страху нити бити препуштена сама себи када јој је потребна заштита.
"Наша је обавеза да градимо друштво у којем се глас сваке жене чује, у којем се насиље не оправдава и не прећуткује, а институције реагују правовремено и одлучно", навела је Тришић Бабић.
Насиље над женама није приватна ствар, него је питање достојанства, безбједности и одговорности читавог друштва.
Међународни дан борбе против насиља над женама, 25. новембар, подсјећа нас да ниједна жена не смије живјети у страху, нити бити препуштена сама себи када јој је потребна заштита.
Наша је обавеза да градимо друштво у којем се глас сваке жене чује, у којем се насиље не оправдава и не прећуткује, а институције реагују правовремено и одлучно.
Борба против насиља над женама не смије бити ограничена на један датум. Та борба захтијева свакодневну посвећеност, солидарност и конкретна дјела.
Свака жена има право на живот без страха, на поштовање и на сигурност. Без изузетка!— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 25, 2026
Према њеним ријечима, борба против насиља над женама не смије бити ограничена на један датум, већ захтијева свакодневну посвећеност, солидарност и конкретна дјела.
Она је поручила да свака жена има право на живот без страха, поштовање и сигурност, без изузетка.
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