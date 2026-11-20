Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је највећи чувар Дејтонског споразума и његов смисао бранимо сваки пут када се супротставимо покушају да се договор замијени наметањем, а равноправност прегласавањем, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Колумну директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске за портал дипломатијарс.рс преносимо у цијелости:
"За Републику Српску 21. новембар је празник мира и међународне потврде њеног постојања. Прије 31 године у Дејтону је прихваћено да будућност БиХ мора почивати и на политичкој вољи српског народа, израженој кроз Републику Српску коју смо одбранили у праведном Одбрамбено-отаџбинском рату.
То је историјски смисао датума који славимо. Послије рата могли смо градити живот у миру, са својим институцијама и сигурношћу да наше постојање више не може зависити од туђе политичке воље.
Дејтонска БиХ почива на два ентитета и равноправности три конститутивна народа. Република Српска у њој има своје институције и надлежности и учествује у одлучивању о заједничким пословима.
Устав изричито одређује да овлашћења која нису повјерена институцијама БиХ припадају ентитетима. Чувати тај поредак значи чувати стварну снагу наших институција, могућност да доносимо одлуке и одговорност за њих. Српска не може бити сведена на име којем други постепено одузимају садржај. Јасно поручујем онима који имају такве идеје да на то не рачунају.
Управо смо зато највећи чувари Дејтона. Његов смисао бранимо сваки пут када се супротставимо покушају да се договор замијени наметањем, а равноправност прегласавањем.
Прихватили смо заједнички живот у земљи у којој ниједан народ не мора одустати од себе да би живио с другима. Мир се одржава повјерењем да ће договорено важити и онда када се мијењају међународне околности. Ко од Српске тражи да се одрекне своје аутономије, тражи да се одрекне разлога због којих је дејтонски договор био могућ.
Политичко Сарајево позивамо да се врати Дејтону и прихвати БиХ у свој њеној различитости. То значи прихватити Републику Српску с њеним надлежностима, српски народ с његовом политичком вољом и чињеницу да заједничка будућност тражи сагласност, а не потчињавање.
Свако очекивање да ће страни ауторитет обавити оно што није могуће постићи договором само продубљује неповјерење. Сарајево се мора помирити с тим да Српска има властити глас и да га нико не може присвојити или угушити.
Пракса високих представника годинама је подстицала управо супротно. Кристијан Шмит отишао је толико далеко да је властитом одлуком измијенио Кривични закон БиХ и неизвршавање својих одлука учинио кривичним дјелом. Неизабрани човјек тако је посегнуо за законом да би обезбиједио послушност изабраних функционера.
Такво поступање изокреће однос власти и грађана, суспендује демократију и нагриза дејтонски поредак: извор политичког ауторитета постаје спољна моћ, док се воља бирача брутално гази.
У том сукобу предсједник Милорад Додик храбро је искорачио и стао уз институције Републике Српске. Поступак против њега произашао је из његовог отпора наметању, а ми у том отпору Милорада Додика препознајемо одговорност према народу који му је дао повјерење.
Зато је одбрана Додика за нас и одбрана права Српске да њене институције одлучују о пословима који им припадају. Нећемо прихватити да се заштита тих права приказује као пријетња миру.
Српска има властите институције, политичко искуство и способност да преузме пуну одговорност за послове који јој припадају. Њени грађани знају дати и ускратити повјерење, а политичке разлике разрјешавати на изборима.
Високи представници наметањем одлука преузимају овлашћења изабраних институција, а за посљедице тих одлука не одговарају грађанима. Тиме се раздваја оно што у демократији мора бити повезано: право на одлучивање и одговорност пред бирачима. Такав међународни надзор исцрпио је своју сврху и постао штетан.
Република Српска прошла је тежак пут од политичких напада и покушаја укидања и изолације до положаја у којем се њен глас све више уважава. Данас ужива најбољи међународни положај у својој историји. Иза тога стоје године политичке истрајности и стрпљивог дипломатског рада.
Јачамо партнерске односе са Сједињеним Америчким Државама, али такође настављамо да чувамо пријатељство с Русијом потврђено у тешким временима. Тај напредак остварили смо остајући вјерни Републици Српској и праву да сами представљамо њене интересе. Наставићемо путем јачања наших постојећих међународних партнерстава, али и изградње нових.
На ову годишњицу захвалност упућујемо Србији, Сједињеним Америчким Државама, Русији и европским партнерима, свим дејтонским потписницима и међународним учесницима који су помогли да се рат у БиХ оконча и постигне Дејтонски споразум.
Од њих очекујемо да поштују цјелину договора иза којег су стали. Вјеродостојност Дејтона мјери се и њиховом спремношћу да заштите права Републике Српске од накнадног прекрајања. Мир постаје трајан када ријеч дата за преговарачким столом важи и деценијама послије.
Онима који долазе дужни смо оставити Републику Српску са сачуваним миром, достојанством и слободом да сами одлучују о себи кроз институције Републике Српске које штите наш идентитет, традицију и политичко и културно насљеђе. То је мјера нашег патриотизма.
Никада више нећемо прихватити да се мимо наших институција одлучује умјесто нас и говори у наше име. Будућност БиХ може се градити само уз поштовање Републике Српске. Ту ћемо границу бранити једнако истрајно као што ћемо чувати мир."
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