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Тришић Бабић са генералним конзулом Турске о постизборним политичким приликама

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АТВ редакција
12.11.2026 17:19

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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић данас је са генералним конзулом Турске у Бањалуци Џаном Ајгуном разговарала о постизборним политичким приликама у Српској, предстојећем формирању власти и о другим актуелним темама.
Фото: Srna

Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић данас је са генералним конзулом Турске у Бањалуци Џаном Ајгуном разговарала о постизборним политичким приликама у Српској, предстојећем формирању власти и о другим актуелним темама.

Ајгун је данас посјетио Канцеларију за међународну сарадњу Републике Српске у Бањалуци, гдје га је Тришић Бабић упознала о раду и приоритетима Канцеларије.

Из Канцеларије за међународну сарадњу Српске саопштено је да је Тришић Бабић упознала Ајгуна о улози Канцеларије у јачању међународних контаката и сарадње Републике Српске, преноси Срна.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Турска

Џан Ајгун

Република Српска

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