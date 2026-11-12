Тришић Бабић са генералним конзулом Турске о постизборним политичким приликама

Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић данас је са генералним конзулом Турске у Бањалуци Џаном Ајгуном разговарала о постизборним политичким приликама у Српској, предстојећем формирању власти и о другим актуелним темама.
Ајгун је данас посјетио Канцеларију за међународну сарадњу Републике Српске у Бањалуци, гдје га је Тришић Бабић упознала о раду и приоритетима Канцеларије.
Из Канцеларије за међународну сарадњу Српске саопштено је да је Тришић Бабић упознала Ајгуна о улози Канцеларије у јачању међународних контаката и сарадње Републике Српске, преноси Срна.
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