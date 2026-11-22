Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је Игору Додику на повјереном мандату за састав нове Владе Републике Српске, изразивши увјерење да ће његова енергија, одлучност и амбиција дати снажан подстицај раду институција и још већи замах економском развоју Српске.
"Има моје пуно повјерење да ће окупити квалитетан тим и указано повјерење оправдати конкретним резултатима", истакла је Тришић Бабић.
Наводећи да Република Српска данас има најснажнији међународни положај у својој историји, Тришић Бабић је изразила очекивање да с новом владом наставе да тај положај учвршћују, развијају постојећа партнерства и граде нова.
"Пред нама је важан заједнички задатак: да политичка пријатељства и међународно повјерење преточимо у дугорочну економску сарадњу, нове инвестиције и још бољи стандард наших грађана", објавила је Тришић Бабић на "Иксу".
Она је нагласила да Игор Додик у том послу може рачунати на њену пуну подршку, искуство и лични ангажман.
"Увјерена сам да ће Влада под његовим вођством направити значајан развојни искорак, јер економски снажнија Република Српска има и већу способност да штити своје интересе и да одлучује о својој будућности", закључила је Тришић Бабић.
Честитам Игору Додику на повјереном мандату за састав нове Владе Републике Српске. Вјерујем да ће његова енергија, одлучност и амбиција дати снажан подстицај раду институција и још већи замах економском развоју Српске. Има моје пуно повјерење да ће окупити квалитетан тим и указано повјерење оправдати конкретним резултатима.
Република Српска данас има најснажнији међународни положај у својој историји. Очекујем да с новом владом наставимо да га учвршћујемо, развијамо постојећа партнерства и градимо нова. Пред нама је важан заједнички задатак: да политичка пријатељства и међународно повјерење преточимо у дугорочну економску сарадњу, нове инвестиције и још бољи стандард наших грађана.
Игор Додик у том послу може рачунати на моју пуну подршку, искуство и лични ангажман. Увјерена сам да ће Влада под његовим вођством направити значајан развојни искорак, јер економски снажнија Република Српска има и већу способност да штити своје интересе и да одлучује о својој будућности.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 22, 2026
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