Тришић Бабић за АТВ: Српска прва формирала власт

Аутор:АТВ редакција
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Директорка Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је, гостујући у емисији „У првом плану“ АТВ-а, да је конституисање Народне скупштине Републике Српске, полагање заклетве предсједника Српске Саве Минића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић велики и важан дан који потврђује институционалну стабилност.
“Са конституисањем Народне скупштине Републике Српске, са чином полагања заклетве новог предсједника Републике Српске, господина Саве Минића, са чином полагања заклетве нашег српског члана у Предсједништву Босне и Херцеговине, госпође Жељке Цвијановић, и са формирањем свих скупштинских неопходних тијела како би могли даље наставити са конституисањем осталих дијелова извршне власти овдје у Републици Српској то је увијек и свагдје треба да буде велик и важан дан. Ми смо након избора који су се одржали 4. октобра, након изборних резултата и све што је било потребно да се озаконе и озваниче сертификати и пословници, ево први смо овдје у Босни и Херцеговини формирали скупштину. Имамо предсједника, потпредсједнике предсједника скупштине и наш српски члан Предсједништва такође данас у Сарајеву полаже заклетву у Предсједништву Босне и Херцеговине гдје ће представљати Републику Српску четири године“, поручила је Тришић Бабић.
Коментиришући атмосферу и понашање опозиционих посланика током конститутивне сједнице, она је нагласила да је воља грађана јасна и да скупштинска већина има пуни капацитет за даљи рад.
“Ово је једна скупштина која треба да буде свечана. Мало онако одступају ови опозициони политичари, али добро, мислим, и то је за разумјети. Али народ је рекао своје, и оно што је народ рекао 4. октобра, ево данас је то почело и долази у своју процедуру. И све оно што се дешавало и до 4. октобра, и 4. октобра, са нашом двотрећинском већином, сад ћемо бити у прилици и ситуацији да то све покажемо и докажемо”, истакла је она.
На питање да ли се у наредном периоду могу очекивати опструкције или блокаде од стране опозиције, Тришић Бабић је поручила да Народна скупштина мора бити мјесто одговорности и разговора.
“Па не вјерујем да ће моћи бити блокада. Добро, свако друштво треба да има опозицију. И ми овдје треба да имамо опозицију, али мислим да живимо у таквим временима гдје опозиција и позиција, ко год је на власти, с друге стране, и поготово у скупштини, да скупштина треба да буде позорница и да скупштина треба да буде мјесто гдје ћемо остављати све те своје неке личне фрустрације, критике, гдје ћемо налазити најбоља могућа рјешења за Републику Српску, за све грађане у Републици Српској, а првенствено за српски народ који живи на овим просторима. Времена нису једноставна, видимо шта се дешава и у нашем ближем и ширем окружењу. И сад сви треба да се сконцентришемо овдје у нашу кућу, а наша кућа је Република Српска, и да самим тим сви покушамо да одговоримо задацима како би овдје заштитили себе, како би унаприједили наш живот, како би нам свима заједно овдје било боље”, нагласила је директорка Канцеларије за међународну сарадњу.
Осврћући се на политичке притиске и судски поступак који је вођен против Милорада Додика, Тришић Бабић је оцијенила да је ријеч о директном удару на Дејтонски мировни споразум и вољу бирача.
“Па јесте, мислим морам рећи прво, нама су се овдје нестварни догађаји дешавали. Овдје је био нестваран напад на нас у Републици Српској без обзира што смо дио једног међународног споразума. Овдје се пред нашим очима покушавало да се промијени тај међународни споразум и сви могући алати који су били доступни за ова времена су се употребљавали, а све је кулминирало тим несвакидашњим судским процесом предсједнику Републике Српске, господину Милораду Додику, који је изабран вољом народа са убједљивом подршком, преко 300.000 гласача из Републике Српске је гласало за њега, и на крају је морао да прође кроз судски процес зато што не поштује вољу неког странца који је овдје дошао и рекао: 'Ја ћу сада да са вама владам'. Дакле, ми смо ту аутоматски схватили да је то био у ствари напад на цијелу Републику Српску, и бранећи се и покушавајући да овдје опстанемо и преживимо, почели смо да употребљавамо алате који су нам били доступни као ентитет, да самим тим развијамо нашу међународну сарадњу”, рекла је Тришић Бабић.
Она је објаснила да међународне околности пружају прилику Српској да се стратешки позиционира, посебно у области енергетике и инвестиција.
“Исто тако, на руку, да будемо искрени, иду нам на руку и доста ових околности које се дешавају у свијету, гдје се апсолутно сви затварају, од великих држава и до ових мањих, и сви сада покушавају да искључиво воде рачуна о свом народу, о својим територијама без, не знам, упитања и да нађу најбољи могући начин, најбоље могуће позиционирање како би дошли до тога како би побољшали своју инфраструктуру, како би побољшали доходак, како би побољшали економију и, оно што је кључно, што видим да је највеће и да се ратови воде због тога, своју енергетску ситуацију и како би се енергетски позиционирали. Република Српска је смјештена на таквом мјесту гдје смо јако интересантни за енергетско позиционирање, да кажем, и једних и других, и Запада и Истока, и то је био исто тако један простор који смо ми схватили, који смо ми разрадили и са тим тако разрађеним објашњавањем територије Републике Српске, гдје она излази, како се протеже, које све могућности има, покушали смо и успјели смо да заинтересујемо важне међународне партнере и важне међународне компаније које су спремне да овдје улажу”, истакла је она.
Поводом гласања БиХ у Уједињеним нацијама против Резолуције о борби против величања нацизма и неонацизма, те реакције шефа Мисије БиХ при УН Златка Лагумџије који је критике назвао „раскошним незнањем“ и правдао глас усклађивањем са ЕУ, Тришић Бабић је изнијела детаљну анализу дипломатских процедура и надлежности.
“Да, ја као што знате, ја сам преко 15 година радила у институцијама, у заједничким институцијама у Сарајеву, и знам да кад је год та резолуција била на дневном реду, да је искључиво о начину гласања око те резолуције се одлучивало у Предсједништву. Предсједништво Босне и Херцеговине, које по Дејтону, које по Уставу Босне и Херцеговине, једино је надлежно за правце вањских политика и за одлуке у вањској политици, а то мјесто је Предсједништво Босне. То смо сви свједоци били да је то потпуно у задњих осам година, да је то приватизована инострана политика, вањска политика, како год ко хоће да назива БиХ, која је ишла искључиво на штету Републике Српске и на штету нашег народа, а исто тако, ево да будем и отворена, исто тако и на штету њих доле који живе у Сарајеву”, нагласила је Тришић Бабић.
Она је истакла да је била изненађена Лагумџијиним потезом, имајући у виду његов дугогодишњи политички профил.
“Оно што је мене било изненадило, ја чак нисам ни прозвала Лагумџију јер ми је било ван памети да неко ко је био предсједник Социјалдемократске странке Босне и Херцеговине толики низ година, који се куне у социјалдемократију, и мени је било ван памети да је он можда учествовао у доношењу те одлуке и да се гласа. Ја сам тако и поставила питање мислећи да је неко из мисије, неко од дипломата, грешком отишао и погрешно гласао, и гласао је против те резолуције. Дакле, није ми на памет пало да би Златко Лагумџија, као освједочени социјалдемократа, да је он гласао против резолуције која осуђује величање и глорификацију нацизма. Дакле, то је један дио мог одговора и разлога због чега сам ја поставила то питање, мислећи да нешто не штима, да се не зна ко је шеф мисије. А он је одговорио како је одговорио. О мом знању и незнању ја не желим да полемишем, ни јавно, свако ће нешто тако наћи, али је врло евидентно било да је њега ипак то погодило и он се, како видим, и дан-данас правда око те резолуције”, рекла је директорка Канцеларије.
Анализирајући изговор о усклађивању спољне политике са Европском унијом, Тришић Бабић је подсјетила на правац и обавезе из правног оквира БиХ.
„Ми јесмо потписали Споразум о стабилизацији и придруживању, у којем јасно пише да усклађивање са вањском политиком Европске уније ће се десити тек кад земља постане пуноправна чланица. Дакле, у овој фази у којој ми јесмо, као неки кандидат, ми уопште нисмо дужни да слиједимо онако како гласа Европска унија. И на крају, за ту исту резолуцију је гласало 117 чланица Уједињених нација, дакле 117 држава, а само 53 су гласале против тога. И ми смо се нашли Златко Лагумџија, који је на крају признао да је он то рекао, он је то и правдао, али ево ја опет кажем, ја сам, мени је ван памети да социјалдемократа из Босне и Херцеговине, он се куне у антифашизам, ми смо антифашизам, да се гласа за резолуцију која осуђује глорификацију нацизма”, изјавила је она.
Тришић Бабић се додатно осврнула на Лагумџијине тврдње да су за резолуцију гласале „неке афричке земље“ и Русија, док су земље ЕУ биле против.
“Да, да, да. Па те 'неке земље', па ја сад не бих рекла да је Русија 'нека земља', а не бих рекла ни да је Кина 'нека земља', и не бих рекла ни за једну од тих 117 земаља да су то 'неке земље'. Дакле, самим тим је исто тако признао и рекао оно што ми већ видимо, али нико није тако сад отворено признао, него правдајући се због чега је тако гласао, да њима апсолутно није битно шта ми овдје мислимо. И ми који смо и унутар Дејтонског споразума Република Српска, Федерација шта о томе мисле Хрвати, шта о томе можда мисли други дио Бошњака, не само он, него је њему била водиља оно што кажу земље Европске уније. Па дакле, земље Европске уније сада да кажу: 'Хајмо сви облачите се, идемо не знам у напад', дакле онда ми то требамо да радимо, зато је, управо зато и лежи још већа опасност, је л', ево са тим неким моја три питања ко је гласао, од кога је добијена инструкција ми смо у ствари добили одговор како овдје БиХ функционише и како су многи у Сарајеву приватизовали Босну и Херцеговину и приватизовали, и на који начин покушавају да обесмисле Дејтонски споразум, и на који начин покушавају да обесмисле Републику Српску. И то је управо оно чему смо се ми супротставили ових задњих шест-седам година, а поготово интензивно задње три године”, рекла је она.
Говорећи о односу српског народа према источној историји и антифашистичкој борби, она је подвукла зашто је реакција Српске била неизбјежна.
“Па мора да нађе неко оправдање. Јесам, чула сам, чула сам за то зато што, знате шта: овдје нама, српском народу, кад се помене ријеч нацизам, то нема везе је л' та резолуција, је л' неко ко је покренуо ту резолуцију Русија, је л' су то покренуле Сједињене Америчке Државе или нека од тих земаља, било која. Дакле, ми овдје чим се говори о осуди и глорификацији нацизма, ми овдје морамо реаговати, и наравно да реагујемо. И коначно, шта значи 'руска резолуција'? Па ти Руси су, 22 милиона је Руса погинуло за ослобођење Европе од нацизма у току Другог свјетског рата. Па наравно да је руска резолуција кад их је толико погинуло, и који знају препознати шта је нацизам и зачетак кад нацизам се јавља, како почиње. Али понављам, апсолутно није битно чија је то била резолуција. То је била резолуција која осуђује глорификацију нацизма. И ми смо овдје Република Српска и ми смо за ту резолуцију и правила из те резолуције”, казала је Тришић Бабић.
Директорка Канцеларије открила је да је након њене јавне реакције стигла и званична потврда препознавања ставова Републике Српске.
“Ја сам сигурна, ја сам сигурна да има. Ја сам сигурна да има зато што сам ја лично, и то ми је била овако тако и неко пријатно изненађење, ја сам лично добила поруку из руског Министарства иностраних послова у којој су ми се захвалили на реакцији. Па за почетак најважнија промјена је да они сад знају да Република Српска постоји. Да гдје год и ако има нешто што треба да буде Босна и Херцеговина, да се сад увијек пита: је л' има, је л' ту заступљена и Република Српска, је л' имају представници Републике Српске? А ако Република Српска сама наступа и негдје одлази на позиве које добија у склопу са међународне сарадње, Република Српска је представљена са заставом Републиком Српском, са таблицом гдје пише Република Српска. Али ево, и ту сам тако свједок, је л', имам ту институционалну меморију зато што сам радила дуго у Сарајеву и знам да до прије 15 година, 10 година о таквом нечему нисмо могли ни да сањамо. Увијек су се наши представници борили, увијек су ту били, ето опет, они бунтовници ко су, шта су. Али ево исто тако искористићу прилику да неко што онако не види се често та њихова борба, али сви наши културни радници, културне институције, од Дјечијег позоришта, Народног позоришта, Библиотеке Републике Српске, Музеја савремене умјетности ни су се и те како и то сами се борили да у сваком каталогу гдје год су били, наступали, да свугдје стоји да је Република Српска“, навела је она.
Она додаје да се међународна слика постепено мијења кроз константан рад и изношење чињеница пред међународне званичнике.
“Па ко хоће да погледа истини у очи, што би рекли, наравно да се промијенила, али имате једну групу људи која апсолутно не жели, и то је чисто губљење времена, да покушају да сагледају чињенице шта се стварно десило на овим просторима, шта се десило и прије 70 година за вријеме Другог свјетског рата, на крају Другог свјетског рата, шта се све дешавало за вријеме грађанског рата у БиХ. И право да вам кажем, ту више и не вриједи са таквим људима ни полемисати ни доказивати. Ми пријатељства и то разумијевање на које смо наишли ових посљедњих 10 година, то ојачавамо, то његујемо и то се стално мора његовати, а исто тако налазимо већ те неке нове нише у којима желе да саслушају и да виде и бројеве и аргументе шта се овдје дешавало. Сви су ужаснути кад причате, поготово с новим генерацијама, то је необјашњиво новим генерацијама, новим политичарима сада, којих ево сад неки су ушли и у Конгрес и у Сенат у Сједињеним Америчким Државама, да не говорим по овим другим парламентима њима је необјашњиво да овдје та институција високог представника, да је овдје прво био и легалан високи представник, и како је то он могао, шта је он, каква бонска овлашћења? А да не говорим прича око тог Шмита који је тако ушао, који чак није био ни легалан. То не могу људи једноставно да схвате. Они у нас гледају разрогачених очију па кажу: 'Шта ви сједите? Како сте ви то могли да издржите?'“, рекла је Ана Тришић Бабић.
Директорка Канцеларије за међународну сарадњу осврнула се на све јасније прихватање реалности у Сарајеву и будућност Канцеларије високог представника.
„Па чини се да се навикава и, ево како видим, све нормално функционише овдје. Нема никаквих све што су они наговјештавали, инсинуирали то су све биле инсинуације, креирали су некакве догађаје на које нико није ни помишљао, инсинуирали, као што сам рекла, да се од тога апсолутно ништа не дешава, него да полако, ево види се, неки дан су и ови представници СДА, предсједник СДА, тако сам бар прочитала, тако сам схватила тај његов интервју у којем је он рекао да се мора и са СНСД-ом и са Милорадом Додиком разговарати. То су неки први знаци да се ипак покушавају навикнути да одлуке за њих не доноси неко други и да им не испуњава жеље, да морају да се мало потруде и да сами то ураде“, закључила је Тришић Бабић.
Говорећи о Извјештајима Савјету безбједности УН, она је подвукла:
„Па сједнице Савјета безбједности на којима се подноси извјештај о ситуацији у Босни и Херцеговини, јер смо ми још увијек земља случај, БиХ је земља случај, и сваких шест мјесеци се подноси извјештај Савјету безбједности дакле сад ова што је била, ту се није високи представник ни споменуо ни то питање. Сљедећа ће бити у мају мјесецу. Ја лично мислим, док год постоје два кандидата или три кандидата, до тог именовања нема ништа. И да ће ова, тако исто непостојећа функција вршиоца дужности високог представника, остати па док се не нађе неко рјешење како да се затвори та канцеларија.“
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