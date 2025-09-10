Logo
Тужилаштво након шест година донијело наредбу о неспровођењу истраге против Петра Ђокића

Извор:

Мондо.ба

10.09.2025

15:00

Коментари:

1
Тужилаштво након шест година донијело наредбу о неспровођењу истраге против Петра Ђокића

Републичко јавно тужилаштво Републике Српске донијело је наредбу да се неће спроводити истрага против министра енергетике и рударства Петра Ђокића по извјештају који је МУП Српске против њега поднио овом тужилаштву у предмету Рудник и Термоелектрана Станари, сазнаје Мондо.

Извјештај о предузетим мјерама и радњама је Управа за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске 25. јануара 2019. године доставила Републичком јавном тужилаштву, а односио се на прикупљене доказе и обавјештења по пријави Адама Шукала (тадашњег посланика у НСРС) против министра Ђокића због кривичног д‌јела злоупотреба службеног положаја или овлашћења.

Предмет се односио на измјене правилника о висини концесионе накнаде и банкарским гаранцијама у области електроенергетике, а које је потписивао Ђокић и којом су концесионари, који у свом саставу имају рудник и термоелектрану, прво били ослобођени плаћања посебне накнаде за експлоатацију угља, а потом им је и накнада за коришћење природних ресурса смањена са 3,6 на 0,5 одсто.

Policija Srbija

Србија

Ухапшен радник Министарства рада - присвојио новац намијењен за погребе

Предмет провјера је било да ли је тиме "ЕФТ РиТе Станари" стављен у привилегован положај, а РС годишње изгубила десетине милиона КМ.

Тужилаштво је, како сазнајемо, утврдило да не постоји основ сумње да је Ђокић починио кривично д‌јело, те је донесена наредба о неспровођењу истраге.

(Мондо.ба)

