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У Бањалуци састанак о обиљежавању 35 година рада Народне скупштине

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20.10.2026 11:26

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У Бањалуци је у току састанак организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.
Фото: ATV

У Бањалуци је у току састанак организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.

Састанку присуствују предсједник Народне скупштине Репблике Српске, Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Састанак се одржава у кабинету предсједника Народне скупштине Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.

Истог дана, на конститутивној сједници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти међу којима се политичким значајем истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у БиХ.

Посланици Народне скупштине Републике Српске, 9. јануара 1992. године, усвојили су Декларацију о проглашењу Републике српског народа БиХ. Овај дан се у Републици Српској обиљежава као Дан Републике.

Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење, чиме је формалноправно настао државноправни субјективитет српског народа

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Састанак

Годишњица

Република Српска

Бања Лука

Милорад Додик

Ненад Стевандић

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