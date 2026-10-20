У Бањалуци састанак о обиљежавању 35 година рада Народне скупштине

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Бањалуци је у току састанак организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.
Састанку присуствују предсједник Народне скупштине Репблике Српске, Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Састанак се одржава у кабинету предсједника Народне скупштине Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
Истог дана, на конститутивној сједници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти међу којима се политичким значајем истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у БиХ.
Посланици Народне скупштине Републике Српске, 9. јануара 1992. године, усвојили су Декларацију о проглашењу Републике српског народа БиХ. Овај дан се у Републици Српској обиљежава као Дан Републике.
Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење, чиме је формалноправно настао државноправни субјективитет српског народа
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
27
13
19
13
06
13
02
12
50
Тренутно на програму