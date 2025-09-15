Logo
Large banner

У центру Бањалуке постављено 1.616 празних столица

15.09.2025

13:41

Коментари:

0
У центру Бањалуке постављено 1.616 празних столица
Фото: Срна

У Бањалуци је почело обиљежавање Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске за чији одбрану је живот дало више од 24.000 бораца Војске Републике Српске (ВРС), док се 1.616 војника и цивила још воде као нестали.

Симболично је постављено 1.616 празних столица за нестале борце и цивиле у Српској.

Вијенце су код Спомен-костурнице на Новом гробљу и на гробљу "Свети Пантелија" у Бањалуци положили чланови породица погинулих и несталих, представници републичке и бањалучке организације породица погинулих и несталих, БОРС-а, града Бањалука и Трећег пјешадијској (Република Српска) пука.

Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату обиљежава се 15. септембра јер симболизује масовно страдање и нестанак великог броја цивила и бораца у септембру 1995. године.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

VRS

Dan nestalih i poginulih

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

13

56

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

13

55

Којић: Српско јединство потребније него икад

13

54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

13

47

Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner