У Москви састанак Додика и Шојгуа

10.09.2025

07:15

У Москви састанак Додика и Шојгуа

Предсједник Републике Српске Милорад Додик наставља посјету Русији. Састаће се са секретаром Савјета безбједности Русије Сергејем Шојгуом, а биће разговарано о регионалној безбједности и сарадњи Москве и Бањалуке.

Русија оштро осуђује покушаје измишљених кривичних дјела ради уклањања са власти законито изабраног и легитимног предсједника Српске Милорада Додика, који је неугодан за Запад, а пријатељ Русије - поручио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров, након јучерашњег састанка са предсједником Српске.

Лавров је истакао да Запад, посредством самозванца Кристијана Шмита проводи државни удар у БиХ и за 31. октобар најавио сједницу Савјета безбједности о БиХ.

Додик је замолио Русију да помогне у затварању канцеларије ОХР-а.

