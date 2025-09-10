У Москви састанак Додика и Шојгуа

10.09.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик наставља посјету Русији. Састаће се са секретаром Савјета безбједности Русије Сергејем Шојгуом, а биће разговарано о регионалној безбједности и сарадњи Москве и Бањалуке.
Русија оштро осуђује покушаје измишљених кривичних дјела ради уклањања са власти законито изабраног и легитимног предсједника Српске Милорада Додика, који је неугодан за Запад, а пријатељ Русије - поручио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров, након јучерашњег састанка са предсједником Српске.
Лавров је истакао да Запад, посредством самозванца Кристијана Шмита проводи државни удар у БиХ и за 31. октобар најавио сједницу Савјета безбједности о БиХ.
Додик је замолио Русију да помогне у затварању канцеларије ОХР-а.
