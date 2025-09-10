Logo
Почео састанак Додика и Шојгуа у Москви

Извор:

РТРС

10.09.2025

10:03

У Москви је у току састанак предсједника Републике Српске Милорада Додика и секретара Савјета безбједности Руске Федерације Сергеја Шојгуа.

Састанку присуствују и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, шеф Представништва Републике Српске у Москви Душко Перовић и правник Славко Митровић.

Република Српска

У Москви састанак Додика и Шојгуа

Предсједник Српске је током посјете Москви, одржао одвојене састанке са министром иностраних послова Руске Федерације Сергејом Лавровом и помоћником предсједника Руске Федерације Јуријем Ушаковом.

