Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба - 14 дјечака и 12 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 12 беба, у Фочи пет, Градишци три, у Добоју и Бијељини по двије, а у Зворнику и Источном Сарајеву по једна беба.
Осам дјевојчица и четири дјечака рођено је у Бањалуци, у Фочи дјевојчица и четири дјечака, у Градишци дјевојчица и два дјечака, у Добоју и Бијељини по дјевојчица и дјечак, а у Зворнику и Источном Сарајеву по дјечак.
У породилиштима у Приједору, Требињу и Невесињу није било порођаја
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