Аутор:АТВ редакција
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Вакцинација против грипа у Републици Српској почиње од сутра, 19. новембра, речено је у Институту за јавно здравство Републике Српске.
У Институту наводе да су за овогодишњу сезону обезбијеђено 18.000 доза вакцина, те додатних 2.500 доза за грађане који желе да се вакцинишу о свом трошку.
Вакцинација ће се обављати у амбуланти за имунизацију Института за јавно здравство Републике Српске, која се налази у згради поред Музичке школе, у Улици Јована Дучића у Бањалуци, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, као и у регионалним центрима Института.
Право на бесплатну вакцинацију имају пацијенти на хемодијализи и они којима је извршена трансплантација бубрега, особе обољеле од шећерне болести које користе инсулин, као и пацијенти који су лијечени кардиохируршким методама, односно они са уграђеним стентом, којима је рађена балон-дилатација, уграђен бајпас, вјештачке валвуле или пејсмејкер.
Право на бесплатну вакцинацију против грипа имају и ХИВ позитивне особе и обољели од АИДС-а, дјеца лијечена од реуматске грознице са промјенама на срцу, дјеца обољела од цистичне фиброзе плућа, као и запослени на инфективним клиникама и одјељењима, те у јединицама интензивне медицине.
Бесплатна вакцинација предвиђена је и за особе које болују од мишићне дистрофије и мултипле склерозе, особе које су завршиле хемотерапију и тренутно немају клиничких знакова болести, те лица са посебним потребама која бораве у колективном смјештају. За наведене категорије становништва вакцине ће бити доступне у припадајућим домовима здравља.
Из Института вакцинацију против грипа препоручују свима, а посебно хроничним болесницима, старијим особама, здравственим радницима, запосленима у секторима и службама од јавног значаја, као и особама које су професионално или приватно у контакту са припадницима ризичних група и онима који његују малу дјецу.
Цијена вакцине за оне који плаћају је 35 КМ.
(РТРС)
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