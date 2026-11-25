Аутор:АТВ редакција
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У Шумама Републике Српске без посла је остало 500 запослених. Према ријечима доскорашњег предсједника Владе, а сада предсједника Републике Српске Саве Минића, није ријеч о радницима него о нерадницима. Минић поручује и да је у Електропривреди примјетан вишак радника.
"Неће радници остати без посла. Када узмете ТЕ Угљевик, од преко 1.000 радника, мислим да није више од 170 на копу, а то је оно што нам треба. У Шумама 500 је оних који су остали без посла. Они нису остали без посла, они су отишли. Радника нама треба, ниједан радник неће остати без посла. И неће ниједан онај који стварно ради остати без посла. Остаће они који су дошли преко ујака, стрине, партије и који малтене немају ни канцеларије. Морамо то рашчистити, добили смо повјерење грађана", рекао је Минић у емисији Телеринг.
На крају године очекује се да ће Шуме Републике Српске бити на нули, или пословати у плусу.
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"Шуме ће до краја године бити или на нули или позитивне. Тако ми директор каже. Видјећете, 500 радника је мање. Наравно да има огроман проблем у енергетици, Електропривреди. Рачун за струју који добија привредник у Републици Српској и ФБиХ у истој потрошњи, у ФБиХ је 105 евра, а у Српској је 75. На тих 105 евра у ФБиХ иде још 25 одсто повећање. Зашто то нико не каже? Дуго времена држимо најнижу цијену електричне енергије. Она више није економски исплатива, него представља социјалну категорију. Као што је било у Шумама, и у Електропривреди је огроман вишак радника. Говорио сам то и за Шуме, поготово кад сам био министар".
Минић најављује и закон о стратешким инвестицијама који би ускоро могао пред посланике у Народној скупштини и поручује да је неопходно извршити реструктуирање Електропривреде Републике Српске.
Споменуо је и коп Исток 2 и проблем за пет кућа које се налазе на њему, а за које власници траже пет милиона КМ.
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