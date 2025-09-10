У Возућој "Марш егзодуса"

Извор:
30 година послије, Возућа и даље свједочи о егзодусу и страдању српског народа. За учеснике овог марша, ово није само ходање стазама којима је српски народ некада бјежао – већ порука да жртве не смију бити заборављене и да правда, ма колико каснила, мора бити достижна.
Прогона Срба са подручја Возуће, долине ријеке Криваје, те јужног и западног Озрена, било је од 10. до 24. септембра 1995. године, када је убијено 459 бораца и цивила, протјерано 1920 породица и спаљено преко 30 српских села.
Срби са овог подручја бјежали су управо оним путем гдје су данас прошли учесници Марша стазама егзодуса.
Управо на марш дуг 22 километра кренули су углавном потомци, чланови породица погинулих, несталих и протјераних Срба. Они су јутрос кренули из села Тумаре, а марш су завршили овдје у насељу Стог у општини Завидовићи. Пјешачили су они данас по киши, кажу ништа им то није тешко пало. Са овог мјеста шаљу јасну поруку – од оних који знају траже да кажу гдје су тијела још 129 Срба који се воде као нестали.
"Мени је нестао отац Саво Берић 10.септембра те кобне 1995 године. До дана данашњег не знамо ништа....идентификовати. Данас сам кренула по 4-ти пут, са својим синовима", рекла је Славица Вујић Србац.
"Могу вам само рећи овом...наставити даље", рекао је Илија Ђокић Модрича
"Ако је мој брат....сазнале за њиховеза њихове кости?", рекао је Живко Драгичевић Лакташи.
Овдје је данас служен парастос, прислужене су свијеће и положени вијенци на спомен обиљежје погинулим. Поручено је да је Возућа симбол страдања и егзодуса српског народа – мjесто монструозних злочина, масовних гробница. Заробљеницима су овдје одсијецане главе, кидани су им удови, мучени су струјом.
"Овдје на овом мјесту су најстравичнији злочини почињени, они наши 64...махмуљин", рекао је Зоран Благојевић предсједник завичајног Удружења Завидовићани.
"Није ту питање само Делића и Махмуљина...армије БиХ", рекао је Виктор Нуждић директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
"Када је тражење несталих...74 особе", рекла је Исидора Граорац предсједник Републичке Организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила.
"Линије су попустиле тек оног момента када је непријатељ био, то је било буквално, то се није могло издржати. Али кажем, зaхваљујући изузетном напору и свим тим жртвама успјели су да спасу народ да се тај народ, нажалост, морали смо послије Дејтона ово да препустимо", рекао је Радан Остојић предсједник Борачке организације Републике Српске.
