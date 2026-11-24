Аутор:АТВ редакција
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Након хапшења бившег народног посланика Николине Шљивић огласила се Уједињена Српска у чијем је Клубу она дјеловала у Народној скупштини.
Генерални секретар Уједињене Српске Невен Станић одбацио је тврдње да је Шљивићева њихов члан, називајући их спекулацијама.
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Станић је појаснио да је у посљедњој години прошлог сазива Народне скупштине Република Српска Шљивићева дјеловала као самостални посланик у Клубу посланика Уједињене Српске, али да никада није била члан ова странке.
"Поводом информација да је Шљивићева ухапшена у акцији Министарства унутрашњих послова Републике Српске и СИПА, Станић је поручио да Уједињена Српска даје пуну подршку МУП у провођењу закона, не прејудицирајући било чију кривицу", рекао је Станић.
Подсјећамо, припадници МУП-а Српске и СИПА у јутрошњој акцији осим Николине Шљивић ухапсили су и Насера Орића.
Акција је усмјерена против особа за које се сумња да су помагале приликом бјекства скривања одбјеглог криминалца Ђорђа Ждрале након што је 2. августа ранио Косту Пандуревића.
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Како сазнајемо, Ждрале није пронађен и он се и даље налази у бјекству.
Осим Орића и Шљивићеве акцијом је обухваћено више особа, међу којима су отац и син Месуд и Мустафа Мустафић чија се имовина претреса на подручју Вогошће, као и адвокат Синиша Дерганц из Источног Сарајева. На мети претреса је и кућа одбјеглог Ждрале.
Извор близак открива да је Орић осумњичен да је, након рањава Пандуревића, послао људе да Ждралу извуку из Сарајева, што је било повјерено Мустафићима. Такође, осумњичени су и да су покушавали да утичу на исход цијеле истраге тако што ће наговорити Ждралиног возача Далибора Бартулу да лажно свједочи и призна да је он пуцао умјесто Ждрале.
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