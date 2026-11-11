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Успјешан сложени захват у УКЦ-у Српске: Дјевојчици враћена цријева у трбушну дупљу

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АТВ редакција
11.11.2026 11:52

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УКЦ Републике Српске
Фото: ATV

Хируршки тим Клинике за дјечију хирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске успјешно је извео сложен оперативни захват код четворогодишње дјевојчице са урођеном лијевостраном дијафрагмалном хернијом, у оквиру којег је остварена значајна међуклиничка сарадња и мултидисциплинарни приступ лијечењу.

Оперативни захват обухватио је враћање цријева у трбушну дупљу и реконструкцију дијафрагмалног дефекта, комбинацијом отвореног и торакоскопског хируршког приступа, саопштено је из УКЦ-а Републике Српске.

Овај оперативни захват предвођен је начелником Клинике Александром Брковићем, а у реализацији овог сложеног захвата учествовао је хируршки тим Клинике за дјечију хирургију, уз значајну стручну подршку и сарадњу колега из Клинике за торакалну хирургију, као и тима Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

Овакви оперативни захвати захтијевају висок ниво стручности, искуства, прецизности и координације свих чланова медицинског тима, истиче се у саопштењу.

Урођена дијафрагмална хернија представља развојну аномалију код које трбушни органи, усљед дефекта на дијафрагми, пролазе у грудну дупљу.

У конкретном случају, након дијагностике спроведене због блажих респираторних сметњи утврђено је да се дио танког и дебелог цријева налази у лијевој половини грудног коша, појашњавају у УКЦ-у.

Овај успјешан оперативни захват још једном потврђује значај тимског рада, размјене знања и искустава и континуираног унапређења стручних капацитета наше установе, поручили су из УКЦ-а.

Из те здравствене установе посебно захваљују љекарима из Клинике за торакалну хирургију Велибору Симетићу и Бранку Штрпцу за драгоцјене савјете и активно учешће током операције, дјечијем хирургу Благоју Грујићу, анестезиолошком тиму предвођеном Јеленом Кнезар, инструментарки Дубравки Талић, као и свим вриједним и мотивисаним младим инструментаркама и специјализантима који су учествовали у овом захвату.

(Срна)

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Тагови :

Операција

УКЦ Републике Српске

Дјевојчица

Република Српска

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