Уставни суд Српске: Увођење помоћног састава полиције не вријеђа витални интерес Бошњака

У Бањој Луци су данас, 8. септембра 2025. године, одржане 165., 166. и 167. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Вијеће) које је, у складу са Уставом прописаним надлежностима, одлучивало о томе да ли је одлукама Народне скупштине Републике Српске о избору предсједникā и чланова Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и Комисије за жалбе повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа. Поред тога, Вијеће је одлучивало и о постојању повреде виталног националног интереса бошњачког народа у вези са Законом о измјени и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске.

Приликом доношења оспорених одлука о избору наведених комисија Вијеће је утврдило да су овим одлукама повријеђени витални национални интереси конститутивног бошњачког народа. Према оцјени Вијећа, Народна скупштина Републике Српске је поступала супротно ставу 4. Амандмана LXVII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 1. Устава, а према којем Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској, те супротно члану 5. став 1. алинеја 2. Устава, према којем се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних интереса конститутивних народа. Вијеће је надаље констатовало да наведене уставне одредбе представљају једно од основних начела на којима је утемељен Устав Републике Српске, те се исте, с обзиром на њихово мјесто у Уставу (Глава I - Основне одредбе) и значај конститутивности народа у уставном уређењу Републике Српске, не могу занемарити, јер имају значај обавезујућих правних норми.

С обзиром, наиме, на чињеницу да је, према документацији која је достављена Вијећу, у конкурсним процедурама учествовао и припадник конститутивног бошњачког народа који је испуњавао услове предвиђене конкурсима, Вијеће је оцијенило да је пропустом да у састав комисија буде изабран и пријављени кандидат бошњачке националности, конститутивни бошњачки народ доведен у неравноправан положај у уживању права зајемчених Уставом.

Поред наведених одлука, Вијеће је на једној од данашњих сједница донијело и одлуку којом је утврђено да Законом о измјени и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима није повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа. Наиме, имајући у виду темељни приговор подносиоца захтјева да оспорени закон мијења организацију јавне власти без гаранција пропорционалне заступљености конститутивних народа, Вијеће је оцијенило да је основним текстом Закона о полицији и унутрашњим пословима већ прописан принцип националне заступљености као обавезан, тј. да структура полицијских службеника треба да одражава националну структуру становништва према посљедњем попису, што подразумијева и припаднике помоћног састава полиције, те да овај принцип није било потребно поново наглашавати и у тексту оспореног закона.

Остале наводе из образложења о повреди виталног националног интереса бошњачког народа Вијеће није разматрало јер су, према његовој оцјени, паушални будући да не садрже правну аргументацију и не могу се довести у везу са одредбама Устава којим су дефинисани витални национални интереси конститутивних народа у Републици Српској.