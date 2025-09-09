Logo
Велико интересовање медија за сусрет Додика и Лаврова

09.09.2025

Фото: СРНА

Састанак предсједника Републике Српске Милорад Додик са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровом у Москви изазвао је велико интересовање медија.

Предсједник Републике Српске је на почетку састанка поклонио руском шефу дипломатије слике руског храма у Бањалуци.

У делегацији Републике Српске су и министар унутрашњих послова Жељко Будимир, шеф Представништва Републике Српске у Москви Душко Перовић, те правник Славко Митровић.

dodik lavrov

Република Српска

Почео састанак Лаврова и Додика у Москви

Делегацију Руске Федерације, осим Лаврова, чине и замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко, директор Одјељења за информисање и штампу Марија Захарова, директор Другог европског одјељења Јуриј Пилипсон и замјеници директора Јекатерина Изотова и Константин Берсенев.

Из Министарства иностраних послова Русије, у најави састанка, раније су поручили да је политички дијалог са Републиком Српском интензиван и ритмичан.

Милорад Додик

Сергеј Лавров

sastanak

