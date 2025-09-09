Велико интересовање медија за сусрет Додика и Лаврова

Извор:
СРНА
09.09.2025
12:36
Састанак предсједника Републике Српске Милорад Додик са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровом у Москви изазвао је велико интересовање медија.
Предсједник Републике Српске је на почетку састанка поклонио руском шефу дипломатије слике руског храма у Бањалуци.
У делегацији Републике Српске су и министар унутрашњих послова Жељко Будимир, шеф Представништва Републике Српске у Москви Душко Перовић, те правник Славко Митровић.
Република Српска
Почео састанак Лаврова и Додика у Москви
Делегацију Руске Федерације, осим Лаврова, чине и замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко, директор Одјељења за информисање и штампу Марија Захарова, директор Другог европског одјељења Јуриј Пилипсон и замјеници директора Јекатерина Изотова и Константин Берсенев.
Из Министарства иностраних послова Русије, у најави састанка, раније су поручили да је политички дијалог са Републиком Српском интензиван и ритмичан.
