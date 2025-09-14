Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

Извор:
СРНА
14.09.2025
11:35
Коментари:1
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске алармирало је Републичку управу за инспекцијске послове и захтијева да се сви надлежни инспектори укључе и истраже узроке омамљености или помора рибе на подручју горњег тока ријеке Неретве, непосредно испод Хидроелектране "Улог", изјавио је Срни ресорни министар Бојан Випотник.
Випотник је додао да је Министарство у контакту са инвеститором који је објаснио да је због најављених падавина Хидроелектрана "Улог" претходних дана радила капацитетом до 50 одсто како би спустили водостај.
"У складу са еколошком дозволом, они квартално раде све потребне анализе. Претходну су радили у јуну, а сљедеће седмице ће радити наредну анализу. Све досадашње анализе су биле уредне, сем благо повећаног нивоа алги", рекао је Випотник.
Република Српска
Кошарац: Саборност - најбољи одговор на тежње оних који желе да разбију српско јединство
Према његовим ријечима, инвеститор је дужан поштовати мјере наложене еколошком дозволом, а представници Министарства ће сутра такође изаћи на терен.
Ресорни министар навео је да ће о налазима инспекције, Министарство благовремено информисати јавност.
Еколошка катастрофа догодила се јуче на подручју горњег тока ријеке Неретве, непосредно испод Хидроелектране "Улог", гдје је примијећен огроман помор рибе низводно до ушћа Љуте.
Република Српска
6 ч2
Република Српска
6 ч0
Свијет
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
40
17
39
17
33
17
29
Тренутно на програму