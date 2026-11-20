Аутор:Кристина Секерез
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Одазвала се опозиција на консултације у Палати Републике. Име мандатара, кажу, нису сазнали. Знају да у Владу неће. Драшко Станивуковић каже да ће ПСС бити корективни фактор. Ипак, око Републике Српске, поручује лидер ПСС-а, мора да се уједине.
"Увијек морамо знати шта је прече од пречег. Ако ОХР нападне моју Републику Српску, па нисам ја опозиција тад СНСД-у и Сави Минићу, ја сам позиција Републике Српске. Ако неко нападне имовину, ми заједно идемо бранити ту имовину. По питању имовине, надлежности, уставне позиције Републике Српске ПСС уопште то није тема. Око Устава, наравно да ћемо разговарати", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.
СДС ће бити конструктивна опозиција, поручује Бранко Блануша. Каже лидер СДС-а да политичкој корупцији мора да се стане у крај. У исто вријеме увјерава - подржаће све што је у интересу грађана и Републике Српске.
"ОХР не треба да буде у БиХ, односно да је он давно требао да оде са простора БиХ, и високи представник и његова канцеларија. Исто тако, постоји висок степен сагласности за имовину Републике Српске", рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
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У фокусу Листе "За правду и ред" ће остати критика за лоше одлуке, али ће нудити и рјешења. Очекују заокрет у дјеловању нове Владе и помак у борби против корупције.
"Тражили смо и смјену Луке Петровића и других одговорних људи за лоше стање у Електропривреди и да се посљедице тог лошег рада не сваљују на леђа грађана у виду енормних повећања рачуна за струју. Изнијели смо, такође, и још неке друге захтјеве, а господин Минић је обећао велики заокрет, с тим што нисмо сазнали, још увијек имена нити мандатара, нити било којег од министара, али је он обећао да ће многи људи који су сада на функцијама изгубити те функције", рекла је Загорка Граховац, шеф Клуба посланика Листе "За правду и ред" у НСРС.
"Све оне ствари које се директно тичу Републике Српске, као што су имовина, територија, механизми одлучивања, заштитни механизми попут виталног интереса ентитетског гласања и све оно друго што чини сами садржај у формално правном смислу, уставном смислу Републике Српске да око тога никада не треба размишљати да ћемо ми имати било какав став који може угрозити Републику Српску", рекао је Игор Црнадак, предсједник ПДП-а Републике Српске.
Из Коалиције за државу од нове Владе очекују више средстава за бошњачке повратнике.
"Наравно да смо заинтересовани и за позицију директора Републичког секретаријата за питање повратка избјеглих и расељених лица и, наравно, рекли смо, уколико им треба и мандатар, спремни смо понудити и мандатара", рекао је Мирсад Дуратовић, посланик Коалиције за државу – СДА, БиХ Зелени и СДП БиХ.
Име мандатара ће бити познато у недјељу. Данас је познато да је на консултацијама с опозицијом постигнут висок степен сагласности када је у питању наступ на заједничком нивоу.
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"Мислим да би било од свих политичких актера који су данас разговарали изузетно коректно да се тај договор одржи и мислим да је то добро за Републику Српску. Мислим да је добро да показујемо један изузетно висок степен политичке зрелости, а то сам рекао на почетку, на шта сам првенствено мислио, на долазак свих, да једноставно покажемо да је Република Српска стабилна", рекао је Саво Минић, предсједник Републике Српске.
Начелно је договорено и да у изради новог устава Републике Српске треба тражити најшири могући консензус. Одзив представника опозиције показује да институције Српске функционишу, без обзира на различите политичке ставове, закључио је Минић.
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