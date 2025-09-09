Влада формирана у складу са одредбама Устава

Извор:
АТВ
09.09.2025
19:16
Коментари:0
Влада Републике Српске формирана је у складу са одредбама Устава, а процес њеног избора прошао је све прописане процедуре у Народној скупштини. Након што је у Службеном гласнику Републике Српске објављена Одлука о избору нове Владе, а која је ступила на снагу, услиједиле су бројне реакције, али и апелације упућене Уставном суду БиХ. Након "тројке" и Клуб Бошњака тражи од Уставног суда да оспори нову Владу Републике Српске.
Иако политичко Сарајево и тамошњи медији оспоравају уставност Владе Републике Српске, о свим процедурама свједоче и уставне одредбе које прецизирају начин избора извршне власти.
"Предсједник Републике господин Додик је 23.августа упутио НСРС приједлог за мандатара за састав нове Владе и све да узмемо као тачну чињеницу коју политичко Сарајево и опозиција нажалост у Републици Српској говори а то је да је ЦИК БИХ да има право одузети мандат предсједнику Републике и да је то иста учинила и да предсједник у том моменту то није могао предложити мандатара, ја морам рећи да то није тачно с обзиром да као што сам већ рекла 23.августа је предсједник Додик упутио допис званично НСРС којим предлаже предсједника Владе господина Минића и да ЦИК има овлашћења да одузме мандат предсједнику таква њихова Одлука, односно извршност те Одлуке када је у питању предсједник Додик је постала тек 28., односно 29.августа, 28. је адвокат Бубић запримио другостепену пресуду .Господин Милорад Додик је потписао Одлуку као предсједник Републике 23. августа и та Одлука је достављена Народној скупштини Републике Српске", рекла је Јелена Пајић Баштинац, Генерални секретар предсједника Републике Српске.
С друге стране у медијима су се појавиле информације да је Одлуку о избору Владе потписао потпредсједник Републике Српске Давор Прањић, који је за АТВ демантовао ту информацију. Објашњава да су све правне радње испоштоване.
"Свјесни бројних нејасноћа које се у појединим медијима пласирају а оно што јавност треба да познају да појединци користе ове политичке кризе за своје јавне наступе. Уставна обавеза и све правне радње су одрађене које су неопходне и које Устав захтијева, тако да с те стране процедуре су испоштоване, прошле парламентарну процедуру како је и парламент регуларно најавио, провео скупштину и након тога су те ствари и формално завршене. Е сад како ће то ко тумачити, бојим се да се превише користи за дневну политику поготово оних који су свјесни својих политичких резултата", рекао је Давор Прањић, потпредсједник Републике Српске.
Народна скупштина је нову Владу именовала 2.септембра коју предводи Саво Минић. Новоизабрани премијер се осврнуо и на реакције и апелације упућене Уставном суду БИХ.
"Ево сад вам са овог мјеста кажем и да ће та њихова апелација и све ово проћи онако кад је у питању Влада Републике Српске све како треба. Тако да, не желим се тим бавити. Они дио опозиционих медија причају своју причу, ми причамо своју причу и идемо радити, нема ту никаквих коментара. Рекао сам вам да ми је то струка, знам све да је урађено како треба", рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Цијели процес показује да су институције Републике Српске поштовале уставни оквир, што додатно потврђује легитимитет изабране Владе. Тиме је извршна власт добила пуни правни и политички капацитет да спроведе свој планирани програм.
Најновије
Најчитаније
08
19
08
09
08
08
08
01
08
01
Тренутно на програму