Аутор:Милица Марјановић
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Од 500 дјеце погинулих бораца, колико их се пријавило за подршку запошљавању, за њих 214 питање радног статуса још није ријешено.
Док је дио пријављених добио посао код послодаваца, а дио се опредијелио за самозапошљавање, преостали и даље чекају прилику за запослење.
"136 лица изразило је интерес за самозапошљавање. 150 лица се запослило код послодавца тако да је преостали број остао још увијек неријешен. Она лица која су исказала интерес за доквалификацију након интервјуа опредијелили су се за самозапошљавање. Влада Републике Српске и министар су обезбиједили средства од око 2 милиона и 720 хиљада, за 136 лица је обезбијеђено и до краја ове године у потпуности ће бити исплаћена субвенција за мјеру самозапошљавање", истакла је савјетник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Бојана Кондић.
Самозапошљавање јесте једна од могућности, али не може бити једино рјешење за све који су се пријавили. Иза бројки су људи који су завршили школовање, стекли квалификације и годинама чекају прилику за посао. Ни запослење код послодавца не значи нужно дугорочну сигурност уколико није ријешено питање уговора на неодређено вријеме, упозорава Исидора Граорац.
"Ми као дјеца погинулих бораца смо учинили оно што је друштво од нас очекивало, завршили школовање, образовали се у свом смислу и најмање што смо очекивали јесте да се држава побрине за то да добијемо једну прилику за запослење, многи од нас то нису добили, чињеница је да је велики број нас својим трудом нашао радно мјесто, али онај број људи који се налази на Заводу треба помоћ друштва и Републике Српске", казала је предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
За породице погинулих бораца ово није само питање једног јавног позива и привремених мјера подршке. Ријеч је о људима који су данас одрасли, имају своје породице и дјецу, а од запослења зависи и њихова могућност да остану и граде живот у Републици Српској.
"Ми више нисмо дјеца, ми смо одрасли људи преко 30 година који имамо своје породице, потомке, гдје треба да радимо, да се запослимо и да ту дјецу школујемо и образујемо да би та дјеца остала у Републици Српској", рекла је предсједник Одбора потомака погинулих и несталих бораца Републике Српске Драгана Кусмук.
Овај проблем није од јуче. Републичка организација породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила још 2011. године указивала је на тежак положај незапослене дјеце погинулих бораца. Од тада су покретане иницијативе и тражена рјешења, али ни након 15 година питање запослења није затворено. Овогодишњи јавни позив треба да буде корак ка рјешавању проблема, али и обавеза институција да обезбиједе сигуран радни статус онима чији су очеви уградили животе у темеље Републике Српске.
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