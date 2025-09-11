Влада Српске одговорила Љубљани: Забране за словеначке дипломате

Аутор:Стеван Лулић
11.09.2025
17:05
Коментари:5
Влада Републике Српске реципрочно је одговорила Словенији на забрану уласка предсједнику Милораду Додику у ову земљу.
На телефонској сједници изражен је протест због једностране и политички мотивисане одлуке увођења забране уласка предсједнику Републике Српске Милораду Додику у Републику Словенију.
Уведене су и реципрочне мјере, те је забрањен улазак у Републику Српску за двоје словеначких дипломата.
"На данашњој, 2. телефонској сједници, Влада Републике Српске оцијенила је да је забрана уласка предсједнику Додику донијета без јасног правног основа и разлога и да се ради о директном мијешању у унутрашња питања и кршењу међународних конвенција и да представља корак уназад у односима и европској перспективи региона", саопштили су из Владе и додали:
"Ради заштите политичког и институционалног интегритета Републике Српске, Влада Републикле Српске, у складу с међународним праксама, доноси реципрочне мјере, те уводи забрану уласка у Републику Српску Наташи Пирц Мусар, предсједници Републике Словеније и Тањи Фајон, потпредсједници Владе и министарки спољних и европских послова у Влади Републике Словеније".
Такође, налажено је Министарству унутрашњих послова да наведеним особама онемогући улазак на територију Републике Српске , као и да их у случају боравка у Републици Српској испрати ван граница Републике Српске.
