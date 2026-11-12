Одлука Владе Српске: Нижа цијена горива до 15. децембра

Из Владе Републике Српске подсјећају да је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, донијета Одлука о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпним станицама у Републици Српској.

У реализацију ове мјере тренутно је укључено 45 трговаца нафтним дериватима са укупно 281 продајним мјестом широм Републике Српске. Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступна је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку.

Одобрена гаранција на иницијативу ЕРС-а за кредит РиТЕ "Гацко"

Влада је прихватила Информацију о Иницијативи "ЕРС" МП а.д. Требиње - "Рудник и Термоелектрана Гацко" а.д. Гацко за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење у износу од 9.000.000,00 КМ са циљем обезбјеђивања финансијских средстава за капиталне инвестиције.

"ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Рудник и Термоелектрана Гацко" ће послије провођења процедуре набавке кредитних средстава, у складу са Уредбом о поступку издавања гаранција Републике Српске, поднијети захтјев за издавање гаранције.

Како се наводи у предметној иницијативи, радови на откопавању, утовару, транспорту, одлагању и планирању откривке - квартарних седимената, према пројектној документацији рудника дефинисани су као инвестициони радови и пројектно су планирани да изводе екстерни извођачи радова. Реализацијом наведеног пројекта оствариће се позитивни ефекти кроз повећање стабилности рада рудника и обезбјеђење стабилног снабдијевања угљем термоелектране, смањење вјероватноће непланираних застоја у раду, као и повећање стабилности рада на мрежи, повећање расположивости и производње електричне енергије, а што ће у коначници довести до веће стабилности електроенергетског система.

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Предметна инвестиција је рационално, економски оправдано и важно улагање које је од велике важности за стабилност производње угља и електричне енергије у будућем периоду.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење "Електропривреде Републике Српске" Требиње код пословне банке у износу од 50.000.000 КМ.

Влада Републике Српске је на 34. сједници одржаној 05. новембра 2026. године разматрала Информацију о Иницијативи Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење и исту прихватила.

Намјена кредитног задужења за коју ће се издати гаранција уређена је чланом 42. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске – за инвестиције, на начин да Корисник кредита одобрена кредитна средства у складу са инвестиционом одлуком, користи за плаћање купљеног угља неопходног за рад термоелектране Угљевик.

Прихваћена иницијатива за гаранцију кредита "Аутопутевима Републике Српске"

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП "Аутопутеви Републике Српске". Влада је сагласна са издавањем гаранције Републике Српске у износу од 30.000.000,00 КМ за кредитно задужење, које ће, у складу са Уредбом о поступку издавања гаранција Републике Српске, поднијети захтјев за издавање гаранције Републике Српске.

Кредитна средства ће се користити у сврху реализације инвестиција, односно финансирања Пројекта изградње дионица ауто-пута Вукосавље - Брчко у дужини 33 километра, Брчко - Бијељина у дужини 17 километара и Рача - Бијељина у дужини 20 километара.

Из буџета Српске 6,12 милиона КМ за Национални парк "Сутјеска"

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби обезбјеђења средстава "Сутјеска" Тјентиште за измирење доспјелих обавеза по основу Уговора о стратешком партнерству и дугорочном закупу. Влада Републике Српске је сагласна да се средства у износу од 6.122.089 КМ обезбиједе из Буџета Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске за 2026. годину са позиције 488100 - Трансфер за Национални парк "Сутјеска" Тјентиште.

Влада Српске подстиче учешће домаће привреде у стратешким пројектима и набавкама

Прихваћена је Информација о иницијативи за јачање стратешке сарадње између домаће привреде и јавног сектора у Републици Српској. Влада Републике Српске препоручује институцијама Републике Српске, јавним предузећима и другим правним лицима у којима је Република Српска директно и индиректно већински власник капитала, да, приликом припреме и реализације стратешких пројеката и значајнијих набавки, а у складу са важећим прописима, претходно сагледају расположиве домаће производне, развојне и стручне капацитете и могућност њиховог учешћа у реализацији предметних пројеката.