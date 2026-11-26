Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске утврдила је данас, на 37. сједници, у Бањалуци, Приједлог Закона о допунама Закона о Радио-телевизији Републике Српске, којим се прописује да Радио-телевизија Републике Српске има статус јавног предузећа од општег интереса за Републику Српску.
Закон прописује да је обезбјеђење и емитовање програма РТРС-а, информисање грађана и функционалност система од општег интереса за Републику Српску.
Прописује се и могућност успостављања сарадње РТРС-а са Медијским системом Републике Српске (СРНА) кроз међусобно пружање материјално-техничке, организационе и друге подршке, потписивањем посебног Споразума о међусобној сарадњи и пружању подршке ради обезбјеђивања континуитета обављања дјелатности РТРС-а и СРНЕ.
Правобранилаштво Републике Српске одређено је да заступа РТРС пред судовима и другим надлежним органима, предузима правна средства ради заштите и остваривања имовинских права и интереса, те врши и друге послове одређене Законом о Правобранилаштву Републике Српске.
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