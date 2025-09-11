Влада Српске утврдила Приједлог закона о предметима од драгоцјених метала

11.09.2025
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о предметима од драгоцјених метала којим се ова област усклађује са савременим техничким захтјевима и са законодавством и праксом у окружењу.
Приједлогом закона уређују се захтјеви у погледу степена финоће, производње и увоза предмета од драгоцјених метала и њихово означавање, испитивање, жигосање и стављање на тржиште у Републици Српској.
Овим законом се уређују и права и обавезе произвођача, односно увозника, откупљивача и трговаца предметима од драгоцјених метала, признавања иностраних жигова и ознака, откуп употријебљених предмета од драгоцјених метала, вршење надзора у овој области, као и остала питања од значаја за стављање на тржиште предмета од драгоцјених метала.
Разлози за доношење закона садржани су у потреби праћења развоја ове области на међународном плану и преузимање нових рјешења, као и успостављање транспарентног и непристрасног начина обављања послова у области предмета од драгоцјених метала у Српској, уз обезбјеђење заштите потрошача и спречавање нелегалне трговине, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Влада Српске усвојила је Информацију о активностима на изради програма економских реформи Републике Српске за период 2026-2028. године и координацији активности у вези са његовом примјеном, те именовала тим за израду и праћење структурних реформи у Српској.
Узимајући у обзир мјере економске политике које су утврђене у Програму економских реформи Републике Српске за период 2025–2027 потребно је спровести координисан процес израде овог документа за наредни трогодишњи период, који ће дати свеобухватан приказ стања у области структурних реформи и одредити даље правце спровођења социоекономских реформи у Републици Српској.
Методологија израде базираће се на Програму економских реформи Републике Српске за период 2025-2027. година, а која се у дијелу реферише на смјернице Европске комисије.
Приликом израде прегледа структурних реформи за наредни трогодишњи период потребно је исте повезати са квалитативним и квантитативним корацима и активностима које су усаглашене у оквиру процеса израде Плана реформи за провођење Плана раста за Западни Балкан, а које су у потпуности прихватљиве за институције из Републике Српске, у складу са уставним овлашћењима и надлежностима институција Српске.
